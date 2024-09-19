Багато лежачих людей, є поранені: РФ вдарила по будинку для літніх людей у Сумах

Російські окупанти влучили КАБом по пансіонату. Унаслідок удару багато поранених у важкому стані.

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Росіяни вдарили по будинку для літніх людей у Сумах / Колаж: Главред, фото: Кордон.Медіа

Російські окупанти вдарили КАБом по геріатричному пансіонату в Сумах. Там проживала 221 людина похилого віку. Про це заявив голова Сумської ОДА Володимир Артюх, повідомляє Суспільне.

Після удару в будинку для літніх людей проводять евакуацію.

"Є поранені, частина з них у важкому стані їх госпіталізували. Загиблих немає", - сказав Артюх.

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За даними Кордон.Медіа, у закладі було багато лежачих пацієнтів. Людей одразу почали виводити і виносити з будівлі. Лежачих пацієнтів були змушені класти просто на землю, вкриваючи ковдрою.

Відомо, що ворожий КАБ влучив у верхні поверхи пансіонату, зруйнувавши частину приміщення та дах. Наразі евакуювали близько 30 людей, серед яких багато лежачих.

Жінка, яка була в пансіонаті, розповіла, що удар по будівлі стався одразу після того, як усі повернулися з обіду до своїх кімнат. Вона вже лягла в ліжко, щоб відпочивати, як у цей момент стався вибух і посипалося скло.

Дивіться відео з місця удару по будинку для літніх людей у Сумах:

Росіяни вдарили по будинку для літніх людей у Сумах / фото: скріншот

У Сумській ОВА повідомили про те, що внаслідок удару постраждали щонайменше 9 осіб. Один поранений помер у лікарні від отриманих травм.

Дивіться відео про удар по будинку для літніх людей у Сумах:

Росіяни вдарили по будинку для літніх людей у Сумах / фото: скріншот

У МВС України уточнили, що кількість постраждалих збільшилася до 12-ти. Частково знищено технічний та 5-й поверхи. Загалом із будівлі евакуювали 147 осіб, під завалами людей немає.

Станом на 19:00 відомо про 13 постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості. Відомо, що в будівлі було 221 пацієнт, з яких 87 - маломобільні.

"Розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнти пансіонату евакуйовані в спеціально підготовлені для них місця, де створені всі необхідні умови. Людям надається медична та психологічна допомога", - повідомили в ОВА.

У Сумській обласній прокуратурі зазначили, що загиблою жінкою виявилась 78-річна пацієнтка. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством".

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану за лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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