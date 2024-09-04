Вивезуть десятки тисяч людей: на Сумщині розширили зону евакуації

В Сумській області проведуть евакуацію з кількох населених пунктів через ромійські обстріли, розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

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На Сумщині розпочали евакуацію ще з п'яти населених пунктів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ДСНС Сумщини

На Сумщині розширили зону евакуації цивільного населення на п'ять населених пунктів. Десятки тисяч людей вимушені залишити свої домівки через загрозу російських обстрілів. Про це заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

За його словами, евакуація проводиться в Глухівській та Есманській громадах, а також у ще п'яти населених пунктах Шосткинського та Конотопського районів. Рішення прийняли у зв'язку з безперервними ворожими обстрілами, які загрожують життю мирних жителів.

"Було прийнято рішення на Раді оборони області й зараз ми реалізуємо це рішення, як правильно евакуювати населення з міста Глухів і Глуховської громади. Це дуже велика кількість - десятки тисяч людей", - зазначив Артюх. відео дня

Глава Сумської ОВА зауважив, що з початку року російські війська завдали майже 11 тисяч ударів по території області. Ворог цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема освітні заклади, що призводить до загибелі мирних жителів, серед яких є й діти.

"Вчора ввечері ворог завдав авіаційного удару по корпусу одного з університетів Сум. У цьому приміщенні проводилися заняття для студентів і жодного відношення до військових цей будинок не мав. Днем раніше росіяни потрапили до дитячого реабілітаційного центру та дитячого будинку, ці заклади перебувають у житловій забудові", - розповів він.

Хто такий Володимир Артюх? Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

Евакуація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, начальник Покровської МВА Сергій Добряк закликав жителів Покровська негайно евакуюватися через загрозу просування російських військ. У місті досі залишаються діти, щодня Покровськ залишають 500-600 осіб, здебільшого власним транспортом.

Також у Херсонській області розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації. До списку додалися ще 50 населених пунктів, а також два мікрорайони Херсона – Гідропарк і Нафтогавань.

Як повідомляв Главред, на Сумщині проводилась обов'язкова евакуація з 23 населених пунктів у п'яти громадах. Тоді евакуювати мали близько 6 тисяч людей, зокрема 425 дітей.

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