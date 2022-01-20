США озброять Україну: Кулеба анонсував нове постачання летальної зброї

Україна може отримати нове озброєння з США / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що США готові надати Україні додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї.

Як підкреслив він в ході онлайн-брифінгу, поставки включають летальну зброю.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, поставки передбачаються в разі вторгнення Росії.

"США готові і надалі зміцнювати обороноздатність України. Мова йде не тільки про оборонний пакет в $60 млн, який ми вже отримали в грудні, але і про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальним. Оборонним, але летальним", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що президент США Джозеф Байден говорив президенту Росії Володимиру Путіну, що в разі нового вторгнення США нададуть Україні ще більше оборонних можливостей, додатково до вже схваленої допомоги.

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Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-мм гаубиці.

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