Байден офіційно запропонував призначити нового посла США в Україні: що відомо про кандидатуру

Байден офіційно запропонував призначити новим послом в Україні дипломатку Бріджит Брінк/ sk usembassy gov

Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити новим послом в Україні дипломатку Бріджит Брінк.

Про це повідомляється на сайті Білого дому. До цього часу Брінк була послом Сполучених Штатів у Словаччині.

"Сьогодні президент Байден оголошує про свій намір призначити ветерана американської дипломатії Бріджіт А. Брінк на посаду надзвичайного та повноважного посла в Україні", – зазначається у повідомленні.

Що відомо про Бріджит Брінк

Брінк з 2019 року і до сьогодні займає посаду надзвичайного і повноважного посла США у Словаччині. До цього вона упродовж декількох років була заступником помічника держсекретаря в Бюро європейських і євразійських справ.

У період з 2014 по 2015 рік Брінк була заступником очільника місії в посольстві Сполучених Штатів в Ташкенті. До цього з 2011 року дипломатка працювала заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

Дипломатичну кар'єру Бріджит Брінк розпочала в 1996 році.

Про те, що послом Сполучених Штатів Америки в Україні може стати Бріджит Брінк, стало відомо у грудні 2021 року. Проте офіційно у США тоді цього не оголошували – чекали підтвердження від України. Інформація про те, що Україна схвалила кандидата на пост американського посла, з’явилася на початку січня 2022 року.

Посада посла США в Україні була вакантною три роки

Нагадаємо, посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.

У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Читайте також: