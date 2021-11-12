В РНБО пояснили, чи буде Україна відкривати вогонь, якщо мігранти з Білорусі підуть на прорив

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею / Фото Reuters

Українські прикордонники не відкриватимуть вогонь на ураження, навіть якщо нелегальні мігранти з Білорусі підуть на прорив нашого кордону.

Таку заяву озвучив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі ток-шоу Право на владу на 1+1.

"Ми не можемо відкривати вогонь на ураження. Це просто категорично заборонено. Інша справа, що ми повинні вжити превентивних заходів, щоби цього не сталося — і ми зараз цим питанням займаємося", - сказав він.

"Але розуміючи обсяг цього натовпу... Тому що біженці — це біженці, а натовп — це штучно створений натовп. Це зовсім різні речі. У нас є певні пропозиції з цього приводу", — додав Данілов.

Секретар РНБО звернув увагу, що в Україні немає покарання за порушення кордону.

Реклама

"Будь-яка людина може порушити наш кордон. Адміністративний штраф - і на цьому все закінчено. Він каже, що йому щось не подобається - і ми за свій рахунок повинні його годувати, давати йому білизну, охороняти, надавати всі необхідні для людського життя речі", — сказав Данілов.

За словами Данілова, зараз в Білорусі перебувають до 15 тисяч мігрантів з інших країн, яких хочуть перенаправити в країни Євросоюзу.

"Ці люди - офіційно це туристи. Ці "туристи" прибувають зі своїх країн до Білорусі, розуміючи, що це за режим. Які можуть бути туристи в Білорусі? В такому обсязі й в таку пору року", - зазначив він.

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордонів Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоби перетнути білорусько-польський кордон.

10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.

У Соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі запропонували залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоби мігранти чекали в Україні розгляду їхньої заявки про притулок в ЄС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що офіційний Київ не збирається приймати у своїй країні нелегальних мігрантів. За його словами, депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, які виступили з такою ініціативою щодо України, повинні забрати мігрантів до себе – додому або в Бундестаг.

Читайте також: