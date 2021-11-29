У школі на Київщині хлопчика роздягли догола при однокласниках: директор назвав це грою

Хлопчика роздягли до гола / rubryka.com

У селі Забір'я на Київщині мати одного зі школярів поскаржилася на булінг у навчальному закладі.

За її словами, дев'ятикласник зірвав одяг з семикласника і не давав одягнутися.

"Він його розділ, навіть зняв нижню білизну, тримав. Все відбувалося кілька хвилин. А ще інший хлопець з того ж класу тримав дівчинку за голову, щоб вона на все це дивилася. Бідний хлопчик плакав. Про цю ситуацію не хочуть говорити в школі, а учень дев'ятого класу залишається абсолютно безкарним. Сьогодні це, а завтра, не дай Бог, згвалтує когось", - розповіла жінка ТСН.ua.

Інцидент стався 25 листопада на очах у всіх однокласників. Але батьки потерпілого не захотіли писати заяву.

"Я не хочу псувати життя дитині. Він вибачився. Не хочу... Що в селі скажуть?"- процитувала жінка мати постраждалого хлопчика і сама звернулася в поліцію і в соціальну службу.

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Але, за її словами, відповідні служби не відразу відреагували, а директор взагалі сприйняв це як особисту образу. І навіть поскаржився, що отримав багато проблем через скандал у школі. У зв'язку з чим повинен писати пояснювальні.

"Директор у неділю зібрав батьків, щоб вони написали, що не мають ні до кого жодних претензій. Робота в школі проводилася, але трохи не в ту сторону. Все зам'яли. Перекрутили в гру, нібито вони обидва роздягали один одного", - додала жінка.

При цьому вона запевняє, що це не перший інцидент в школі, А подібні випадки були і в інших класах.

"То палець комусь вибив, то билися з хлопцями. Але коли вони на рівних б'ються,то таке. Але коли ти прийшов до молодшого і принижуєш його-це вже зовсім інше", - розповіла жінка.

Директор школи Василь Король же стверджує наступне:

"Ніякого булінгу не було. Це просто була дитяча дурість. Ми провели розслідування. Там просто виник прикрий випадок, про який діти пошкодували. Діти дружать, це просто було в ігровій формі, жартома", - пояснив Король.

Нагадаємо, у селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області учителька фізики побила учня. На кадрах було видно, як вчителька спочатку лає хлопця, а потім дає йому ляпас і тягає за вухо.

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