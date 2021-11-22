Била по обличчю і тягала за вухо: на Волині вчителька фізики побила учня

Вчитель на Волині побила учня / скріншот

У селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики побила учня.

На кадрах, яке опублікувало видання Конкурент, видно, як вчителька спочатку лає хлопця, а потім дає йому ляпас і тягає за вухо.

Директор опорного закладу ЗОШ І-ІІ ступенів с. Цміни Людмила Лавринюк розповіла, що відео інциденту вона бачила, проте ніхто з учнів зі скаргами до неї не звертався.

"Ми покликали батьків, учнів і вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокативна ситуація трапилася і ми це розслідуємо", - сказала Людмила Лавринюк.

За даними директора школи, інцидент стався в 9 класі. Там школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали. Тому вчителька і зірвалася. Людмила Лавринюк також прокоментувала інформацію про те, що подібні випадки були і раніше. Вона цього не заперечувала, проте додала, що це було давно.

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Директор розповіла, що вона постійно спілкується з вчителями на теми про недопущення булінгу.

"Діти зараз важкі. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися", - додала директор установи.

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