"Зривають уроки і розповідають про Сатану": на Кіровоградщині бунтують невакциновані вчителі

Школа / Суспільне.Кропивницький

Частину вчителів Олександрійського колегіуму (Кіровоградська область) відсторонили від роботи - оскільки ті відмовилися вакцинуватися від коронавірусу. Однак педагоги і далі ходять в школу, де систематично принижують колег, зривають їх уроки і розповідають "чарівні" історії про Сатану. Про це розповіла директор колегіуму Наталія Малишева в коментарі порталу "Українська правда. Життя".

За словами директора, в колегіумі відбувається цькування. Зокрема, відсторонена від роботи вчителька історії Лариса Лисюк регулярно підзужує дітей - щоб вони заважали проводити уроки вчителям на заміні.

"Також в нашій школі з'явилася невідома жінка, яка називає себе юристом і представницею інтересів відсторонених вчителів, яка також була присутня на уроках," – говорить Малишева.

Конфлікт в навчальному закладі почався з того, що керівництво викликало в школу поліцію, щоб зупинити урок Лисюк, яка була відсторонена від роботи за відсутність вакцинації проти COVID-19.

За словами Малишевої, Лисюк та інші відсторонені вчителі розповідають "то про Бога, то про сатану". А нещодавно навіть заявили, що подали до суду на директора, колишнього мера міста і на всіх п'ятьох президентів України за "підробку державного герба".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що заступник міністра освіти Віра Рогова заявляла - в Україні істотно прискорилася вакцинація від коронавірусу серед педагогів.

Найбільше щеплених педагогів у Києві, а також у Сумській, Черкаській, Луганській, Донецькій областях. Найменше - у Вінницькій та Одеській областях, а також на Заході.

Крім того, говорила чиновниця,"під пильним контролем" шість регіонів - це Волинь, Прикарпаття, Львівська, Вінницька, Одеська та Херсонська області, де на дистанційному навчанні зараз перебуває понад 40% шкіл.