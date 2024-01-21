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Бойові дії на фронті у 2024 році: Буданов анонсував сюрпризи для росіян

Юрій Берендій
21 січня 2024, 11:13
За словами очільника ГУР Буданова, удари по російським військовим об'єктам в глибокому тилу ворожої території будуть продовжуватись.
Бойові дії на фронті у 2024 році: Буданов анонсував сюрпризи для росіян
Буданов прокоментував удари в глибокому тилу Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував нещодавні удари по критичних об'єктах на території Росії та наголосив, що в найближчому майбутньому не передбачається жодних кардинальних змін. Про це він заявив у своєму інтерв'ю для Financial Times.

"Ми не передбачаємо кардинальних змін найближчим часом. Все, що ми зробили, ми будемо робити й надалі", - сказав він.

Як йдеться в матеріалі видання, "нахабна тактика" часом викликає роздратування серед західних прихильників України, оскільки деякі з них бояться, що це може призвести до жорсткої, а можливо навіть ядерної відповіді від президента Росії Володимира Путіна.

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"Начальника розвідки (Кирила Буданов - ред.) не зворушують такі занепокоєння, і він обіцяє продовжувати діяти глибоко в Росії, щоб саботувати військову машину Путіна", - пише FT.

У той же час очільник Головного управління розвідки, утримався від надання оцінки поточній ситуації на фронті і запропонував звертатися за відповідями до Генерального штабу.

"Я сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні", – зазначив Буданов.

Він також наголосив на тому, що Україні вдасться зупинитиросійську армію.

"Вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка", - додав Буданов.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на неділю 21 січня, мешканці Ленінградської області РФ чули вибухи. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що внаслідок ударів безпілотних літальних апаратів сталася пожежа у терміналі компанії "Новатек".

У місті Подольськ Московської області 18 січня також сталися вибухи, які російські окупанти пояснюють збиттям безпілотного літального апарата, який летів у напрямку Москви.

16 січня у місті Воронеж сталася серія вибухів. Губернатор міста повідомив, місто атаковане українськими безпілотниками.

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війна в Україні Кирило Буданов
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