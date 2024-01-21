Президент виступає за якісну підготовку новобранців.

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Зеленський закликав українців не ховатися від мобілізації / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот

Президент Володимир Зеленський, коментуючи хід мобілізації в Україні, зауважив, що чинним військовослужбовцям потрібна ротація.

В інтервʼю телеканалу Channel 4 News Зеленський назвав мобілізацію - питанням справедливості.

"Питання мобілізація - це перш за все розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні і те, що вони не жаліються, це не значить, що немає бути можливості людям їх замінити, їм відпочити", - сказав президент. відео дня

Якщо не вистачає людей, то, на думку Зеленського, "потрібно дати інструмент військовим, аби це зробити". Йдеться про мобілізацію та підготовку новобранців.

Тому закон про мобілізацію потрібен розумний і справедливий, наголосив Зеленський.

"Тобто для військових - це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачить армії. Це нечесно і несправедливо... Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", - сказав глава держави.

Зеленський не бачить потреби мобілізувати 500 тисяч людей

За словами президента, потреби у мобілізації півмільйона людей наразі немає. Він анонсував, що, ймовірно, буде мобілізовано менш ніж 500 000 громадян.

"Я особисто на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому, що це люди, життя", - відповів він.

Мобілізація 2024

Відомо, що українська влада обдумує шляхи посилення мобілізації в Україні. І Головнокомандувач ЗСУ, і президент неодноразово наголошували, що у Збройних силах - нестача людського ресурсу на противагу силам російських окупантів, що дозволяє Росії кидати своїх солдатів у "мʼясні штурми".

Водночас законопроект Кабміну, який дозволив би значно спростити призов військовозобовʼязаних, після гучного розголосу й критики з боку омбудсмена Дмитра Лубінця Комітет з нацбезпеки ВР повернув уряду.

Рада може внести нові зміни у проекті про мобілізацію. Зокрема, з документу можуть виключити відстрочку чинним народним депутатам України. У той же час можуть повернути норму, згідно з якою особи з інвалідністю, зокрема ІІІ групи, і далі матимуть відстрочку від мобілізації та право на звільнення.

Також планується повернути норму, згідно з якою надається відстрочка від мобілізації та право на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, зокрема ІІІ групи.

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