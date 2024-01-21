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Зеленський не бачить потреби мобілізувати 500 тисяч людей

Яна Ставська
21 січня 2024, 12:50оновлено 21 січня, 13:47
Президент виступає за якісну підготовку новобранців.
Зеленський не бачить потреби мобілізувати 500 тисяч людей
Зеленський закликав українців не ховатися від мобілізації / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот

Президент Володимир Зеленський, коментуючи хід мобілізації в Україні, зауважив, що чинним військовослужбовцям потрібна ротація.

В інтервʼю телеканалу Channel 4 News Зеленський назвав мобілізацію - питанням справедливості.

"Питання мобілізація - це перш за все розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні і те, що вони не жаліються, це не значить, що немає бути можливості людям їх замінити, їм відпочити", - сказав президент.

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Якщо не вистачає людей, то, на думку Зеленського, "потрібно дати інструмент військовим, аби це зробити". Йдеться про мобілізацію та підготовку новобранців.

Тому закон про мобілізацію потрібен розумний і справедливий, наголосив Зеленський.

"Тобто для військових - це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачить армії. Це нечесно і несправедливо... Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", - сказав глава держави.

Зеленський не бачить потреби мобілізувати 500 тисяч людей

За словами президента, потреби у мобілізації півмільйона людей наразі немає. Він анонсував, що, ймовірно, буде мобілізовано менш ніж 500 000 громадян.

"Я особисто на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому, що це люди, життя", - відповів він.

Мобілізація 2024

Відомо, що українська влада обдумує шляхи посилення мобілізації в Україні. І Головнокомандувач ЗСУ, і президент неодноразово наголошували, що у Збройних силах - нестача людського ресурсу на противагу силам російських окупантів, що дозволяє Росії кидати своїх солдатів у "мʼясні штурми".

Водночас законопроект Кабміну, який дозволив би значно спростити призов військовозобовʼязаних, після гучного розголосу й критики з боку омбудсмена Дмитра Лубінця Комітет з нацбезпеки ВР повернув уряду.

Рада може внести нові зміни у проекті про мобілізацію. Зокрема, з документу можуть виключити відстрочку чинним народним депутатам України. У той же час можуть повернути норму, згідно з якою особи з інвалідністю, зокрема ІІІ групи, і далі матимуть відстрочку від мобілізації та право на звільнення.

Також планується повернути норму, згідно з якою надається відстрочка від мобілізації та право на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, зокрема ІІІ групи.

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мобілізація Володимир Зеленський
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