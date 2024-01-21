Масштабні вибухи в Росії: ЗМІ повідомили, що стало ціллю для атаки безпілотників

ЗМІ назвали ключові цілі масштабних ударів по Росії у ніч на 21 січня.

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Стали відомі нові деталі масштабних ударів по Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Terminal Autonomy

Ціллю атакти безпілотників у ніч на 21 січня стали авіаремонтний завод у Смоленській області Росії, який займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки. Про це повідомляється "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними джерел, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Також цієї ночі був атакований завод "Щегловський вал" у Тулі, де виготовляються зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1". За даними джерел, це була планова операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Що кажуть окупанти?

У Смоленській області Російської Федерації зафіксували удари безпілотників. Всього було дві атаки, під час яких було знищено чотири дрони. Про це повідомили у Міністерстві оборони Росії.

Перша атака сталася близько опівночі, коли над територією області був збитий один безпілотник. Пізніше російські військові повідомили, що приблизно о 1:30 за місцевим часом було збито ще три дрони над територією Смоленщини.

"Черговими засобами ППО три безпілотні літальні апарати знищено над територією Смоленської області", — йдеться у повідомлені.

Удари по території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кирило Буданов підкреслив, що удари по території Росії будуть продовжуватись і надалі.

У ніч на неділю, 21 січня, мешканці Ленінградської області Російської Федерації чули вибухи. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що внаслідок ударів безпілотних літальних апаратів виникла пожежа в терміналі компанії "Новатек".

Також 18 січня в місті Подольськ Московської області сталися вибухи, які російські окупанти пояснюють збиттям безпілотного літального апарата, що летів у напрямку Москви.

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