У Мережі показали зворушливу зустріч бійця ЗСУ з донькою вперше з початку війни

Як пише колишній перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, його друг вперше з 24 лютого зустрівся з власною дочкою.
У Мережі показали дуже і дуже зворушливий знімок першої зустрічі бійця Збройних сил України зі своєю донькою - першою з 24 лютого, з дня початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Фото опублікував на своїй сторінці в Facebook колишній перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
"Мій друг вчора вперше з 24.02.2022 року зустрівся зі своєю дочкою", – написав Аброськін.
На фото видно, як маленька дівчинка і її тато міцно обіймалися і не могли стримати сльози від довгоочікуваної зустрічі.
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Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.
Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей - троє синів і дві дочки.
До того повідомлялося - у селі Гребельки, що на Київщині, російські загарбники 3 березня одразу вбили одного сина пенсіонерки надії і поранили другого.
Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення в плечі. Нещасній жінці самій довелося відмивати в будинку кров свого вбитого сина і ховати в своєму дворі.
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