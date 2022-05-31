У мережі показали, як яскраво палає техніка противника після удару ЗСУ / колаж фото "Вікіпедія" і скріншот з відео

Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат російським окупантам. Українські воїни показали, як горить техніка ворога. Відповідне відео опублікував фонд "Повертайся живим".

"Отже, коли російський Т - 72Б3 підривається на протитанковій міні, а потім, під час втечі, зриває мінний шлагбаум і "контрольним" прилітає постріл з "Стугни" - це не випадковість, а блискуча робота українських воїнів. Краще дивіться під ноги, росіяни, тому що таких сюрпризів на нашій землі вас чекає ще багато", – зазначили в пресслужбі фонду.

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Нагадаємо, раніше українські артилеристи вже використовують на фронтах війни з Росією гаубиці причіпного зразка FH70. Про це повідомили в пресслужбі ЗСУ і виклали в Мережу відео роботи таких гаубиць.

"Наші бійці швидко опановують новітні зразки озброєння, надані країнами партнерами, тому що розуміють, що артилерист і гармата в бою стають одним цілим - потужним і лютим звіром, готовим знищувати прийшов на рідну землю ворога", ‒ зазначили в ЗСУ.

До того в Мережі з'явилося відео, як бійці ЗСУ точним пострілом підбивають і спалюють російську техніку разом з окупантами в місті Рубіжне, що на Луганщині.

"У Рубіжному окупанти намагалися втекти на техніці, але снаряд українського РПГ був швидшим", - йшлося в описі до відео.

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