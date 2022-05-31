УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Мережі показали, як яскраво палає техніка противника після удару ЗСУ

31 травня 2022, 19:41

Командир підрозділу К254 ОМБр розповів працівникам фонд" Повертайся живим " про те, що в ЗСУ не буває випадковостей - особливо в боротьбі з росіянами.

Танк, земля
У мережі показали, як яскраво палає техніка противника після удару ЗСУ / колаж фото "Вікіпедія" і скріншот з відео

Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат російським окупантам. Українські воїни показали, як горить техніка ворога. Відповідне відео опублікував фонд "Повертайся живим".

"Отже, коли російський Т - 72Б3 підривається на протитанковій міні, а потім, під час втечі, зриває мінний шлагбаум і "контрольним" прилітає постріл з "Стугни" - це не випадковість, а блискуча робота українських воїнів. Краще дивіться під ноги, росіяни, тому що таких сюрпризів на нашій землі вас чекає ще багато", – зазначили в пресслужбі фонду.

читайте також"ПВК-шники всі полягли": рашисти скаржаться на втрати і бояться воювати проти ЗСУ

Нагадаємо, раніше українські артилеристи вже використовують на фронтах війни з Росією гаубиці причіпного зразка FH70. Про це повідомили в пресслужбі ЗСУ і виклали в Мережу відео роботи таких гаубиць.

"Наші бійці швидко опановують новітні зразки озброєння, надані країнами партнерами, тому що розуміють, що артилерист і гармата в бою стають одним цілим - потужним і лютим звіром, готовим знищувати прийшов на рідну землю ворога", ‒ зазначили в ЗСУ.

До того в Мережі з'явилося відео, як бійці ЗСУ точним пострілом підбивають і спалюють російську техніку разом з окупантами в місті Рубіжне, що на Луганщині.

"У Рубіжному окупанти намагалися втекти на техніці, але снаряд українського РПГ був швидшим", - йшлося в описі до відео.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини Умані війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:44

Заворотнюк вперше показала себе в обіймах коханого

20:38

Зеленський назвав території України, які не є пріоритетнимиВідео

20:37

"Мій бойлер": біженка впізнала на фото вкрадені окупантами РФ речі в ПопаснійВідео

20:14

Окупанти підписують згоду вбивати цивільних: снайпер РФ розповів, як росіян відправляють на війнуВідео

20:10

Прикмети на 2 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
20:03

В Україні заборонять пісні та концерти російських артистів: хто під забороноюВідео

19:46

Як благодійний фонд FAVBET Foundation допомагає армії та переселенцям. актуально

19:44

Великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство - ДрагіВідео

19:41

У Мережі показали, як яскраво палає техніка противника після удару ЗСУВідео

19:33

Деколонізація Росії, або Як Москва слона не помітилаПогляд

19:17

Окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, готують штурм Ізюма та Слов'янськаВідео

19:05

Почався період запеклих боїв: відомий астролог передрік кінець війни в УкраїніВідео

19:02

Ведуча і співачка Астровська, яка мовчить про війну, розповіла про пологи і розсекретила ім'я дитини

18:59

"Він великий український артист": Антон wellboy планує дует з Олексієм Арестовичем

18:46

У два рази могутніше гаубиць: у США розкрили деталі передачі РСЗВ УкраїніВідео

18:31

"Плани Путіна ламаються": в Росії починається відкритий бунт проти війни – ЖдановВідео

18:29

Налетять грози і сильні зливи: синоптик попередив про потужну атаку негоди в червніВідео

18:24

Польща змінила правила: що буде недоступно біженцям з України з 1 червня

18:10

Юрій Бутусов. Розпаковка БМП російського командира з купою цікавинокВідеоблоги

18:07

Кіркорову скасовують концерти: він вважає, що винні Пугачова і Галкін

Реклама
18:03

Досі не пекельні: чому нові санкції Євросоюзу ще не зробили боляче РосіїПогляд

17:59

Зеленський анонсував деокупацію всієї "історичної території" України

17:47

На Харківщині екс-поліцейський катував жителів разом з агресорами - прокуратура

17:43

Місячний календар стрижок на червень 2022: найкращі дні для нової зачіски

17:42

Перша в списку: проти коханки Путіна Кабаєвої запровадили нові санкціїВідео

17:37

"Брат" Байрактара: в Міноборони показали в дії американський дрон Puma – фотоФотоВідео

17:34

В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо День державностіВідео

17:33

Розвідники ДШВ спалили підрозділ окупантів РФ разом з технікоюВідео

17:17

Російська актриса вивісила на балконі прапор України

17:00

Путіна потрібно повністю усунути від влади, інакше будуть серйозні наслідки – МоравецькийВідео

17:00

"Не можна заспокоюватися": для перемоги українцям багато що належить зробити - Данилов

16:59

Готують наступ: Жданов розповів, що відбувається на Ізюмському напрямкуВідео

16:57

Смертельна хвороба: експерт пояснив, навіщо на Заході "ховають" ПутінаВідео

16:51

Українські пілоти героїчно прорвали блокаду Маріуполя: з'явилось унікальне відео з гелікоптераВідео

16:51

Обрітення глави Іоанна Предтечі 2022: традиції і заборони дня

16:30

Огірки дозріють раніше на 2-3 тижні: прості й безпечні рецепти стимуляторів ростуВідео

16:27

В РФ почали звинувачувати Польщу в захопленні українських територійВідео

16:26

Могилевська шокувала страшним відео, як поруч з жінкою розірвався снаряд

16:24

Контрудар у тил рашистам: аналітик розкрив деталі диверсійної операції ЗСУВідео

16:07

Окупант намародерив iPhone в Україні та випадково злив у Мережу рапорт про відмову воювати

Реклама
15:52

Ціни на автогаз злетіли: українцям назвали нову вартість на АЗСВідео

15:48

"Не влізла в штани, бо вагітна": у мережі висміяли Собчак, на якій не застебнулися штани

15:42

Житель Черкас щотижня робить тисячу вареників для військових на фронті

15:38

"Братів" доведеться випроваджувати силою: як Росія сама підштовхує Україну до зламу у війніПогляд

15:34

Прикмети на 1 червня: що не можна робити в перший день літа і як не потрапити в бідуВідео

15:16

Побили рекорд: Kalush Orchestra "підірвали" Spotify

15:16

Росіяни боятися бути росіянами в Польщі: прикидаються українцямиВідео

15:06

"Звільнили людей без єдиного пострілу": Лукашенко розповів казкову історію про "подвиги" КДБВідео

15:04

"Потрібно будувати лінії оборони": Жданов оцінив ризики повторного наступу РФ на Київ, Суми та ЧернігівВідео

15:00

Рада звільнила з посади омбудсмена з прав людини Людмилу Денисову

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти