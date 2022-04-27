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Журналісти ідентифікували окупантів, які знущалися над священиків на Київщині

27 квітня 2022, 21:40

Військовополонений -боєць територіальної оборони села Богданівка - конкретно розповів, що агресор бив його прикладом автомата і сильно затискав кінцівки.

Богданівка
Окупанти Олександр Васильєв та Олексій Булгаков / "Схеми" ("Радіо Свобода")

Броварська окружна прокуратура Київської області 27 квітня заочно повідомила двом російським окупантам - Олександру Васильєву та Олексію Булгакову – про підозру за статтею 438 КК України "Порушення законів і звичаїв війни". Вони катували українського військовополоненого і місцевого священнослужителя в селі Богданівка під Києвом, повідомляє портал "Схема"(проект "Радіо Свобода").

Як з'ясували журналісти, обидва окупанти служать в 15 окремій Гвардійській мотострілецькій бригаді (військова частина 90 600 з Самарської області).

Олександр Васильєв, за словами потерпілих, поводився особливо жорстоко.

"Майор (Васильєв – Главред) допитував полоненого, застосовуючи до нього фізичну силу, залякував і принижував. Коли чоловік перебував на колінах зі скутими за спиною наручниками руками, майор наносив удари прикладом автомата по спині, руках і ногах. Наступав ногами на кінцівки і погрожував застосуванням зброї. Після всіх тортур чоловік був залишений в підвалі без їжі і з мінімальною кількістю води на кілька днів", - кажуть у прокуратурі.

Священнослужитель також впізнав цього офіцера - Васильєв змусив його роздягнутися в присутності інших солдатів.

"За його наказом священнослужитель зняв з себе весь одяг, після чого підозрюваний надів йому на голову шапку так, щоб вона закривала йому очі, стрічкою зв'язав руки за спиною і незаконно допитував", – розповів він.

Олексій Булгаков - він же Валентин Сергійович Доран, він же Олексій Іванов. У нього кілька сторінок в соцмережах під різними іменами, але всюди на фото – він.

За даними українських правоохоронців, Булгаков - капітан, носить прізвисько "Джміль".

Український військовий, який потрапив у полон до загарбників у Богданівці і постраждалий від Васильєва, запам'ятав і його поплічника. Саме Булгаков, за словами потерпілого, віддавав наказ Васильєву його бити. І сам також взяли участь у побитті.

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Звірства російських окупантів у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. У той же час, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

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Автор: Єгор Бунін
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