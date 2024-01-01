В СБУ натякнули на удари по підводних човнах окупантів РФ у Чорному морі

Незабаром на РФ чекають дуже неприємні сюрпризи, підкреслив Василь Малюк.

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Василь Малюк розповів про плани застосування морських дронів / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, СБУ

Україна прагне вибити всі ракетоносії окупантів РФ з української акваторії Чорного моря, заявив глава СБУ Василь Малюк.

"А тоді звернемо увагу і на підводні човни... росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе. Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", — сказав він в інтерв'ю Українській правді.

За словами глави української спецслужби, незабаром на РФ чекають дуже неприємні сюрпризи.

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Україна працює над новими морськими дронами

Глава СБУ також зазначив, що український морський дрон Sea Baby здатний не тільки переносити вибухівку, а й вести вогонь.

Малюк уточнив, що СБУ працює більш новими і досконалими поколіннями морських дронів. Їх розробляють фахівці зі спецслужби, інженери, айтішники, військові моряки.

Ситуація в Чорному морі

Раніше повідомлялося про те, що Україна створила 200-мильну смугу безпеки в Чорному морі. Завдяки атакам морськими дронами і ракетним ударам Україні вдалося очистити від російських окупантів морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна відтіснила Чорноморський флот і розблокувала зерновий коридор. В активі України вже серія тріумфів, держава домоглася великого досягнення, сказав Столтенберг.

Як повідомила моніторингова група "кримського вітру", у Севастополі все менше російських кораблів. Однак Росія продовжує ремонтувати свої військові кораблі в окупованому Севастополі.

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