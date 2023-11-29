Україна відтіснила Чорноморський флот і розблокувала зерновий коридор - Столтенберг

В активі України вже серія тріумфів, держава здобула велике досягнення, сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

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Україна звільнила вже половину територій, які захопила Росія - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, УНІАН

Сили оборони України відтіснили флот агресора Росії у Чорному морі, розблокували маршрути для експорту зерна і звільнили 50% територій, які захопили росіяни. Українці вже перемогли як демократична нація. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Під час пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради Україна-НАТО він відзначив розблокування ЗСУ зернового коридору і відтіснення кораблів Чорноморського флоту РФ.

"У Чорному морі українці відтіснили російський флот і встановили маршрути для експорту зерна, зміцнивши глобальну продовольчу безпеку", - зазначив генсекретар Альянсу. відео дня

Також він нагадав, що у 2022 році Україна виграла битви за Київ, Харків та Херсон.

"Цього року вони продовжують завдавати важких втрат Росії. Україна повернула собі 50% території, яку спочатку захопила Росія", - додав Столтенберг.

Також він акцентував увагу на тому, що Україна вже здобула перемогу "як суверенна, незалежна і демократична нація.

"Це велике досягнення, велика перемога", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Україна-НАТО

Україні дали рекомендації для вступу до НАТО - зокрема, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг розповів про те, що держава отримала рекомендації щодо реформ у сфері корупції та захисту прав людини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував посилення підтримки України з боку НАТО. За його словами, країни блоку дали сигнал, згідно з яким вони не втомилися від війни, а готові підтримувати Україну ще більше.

У НАТО спростували заяви про відсутність плану війни у військового керівництва України. В Альянсі висловили підтримку ЗСУ в діях, спрямованих на відбиття агресії РФ.

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