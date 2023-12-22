'Тоді фронту просто не буде': Світан назвав найважливіше завдання для ЗСУ на 2024 рік

Якщо Україні вдасться перенести бойові дії на територію Росії на відстань до 500 кілометрів, це повністю змінить ситуацію на фронті.

https://glavred.net/ukraine/togda-fronta-prosto-ne-budet-svitan-nazval-vazhneyshuyu-zadachu-dlya-vsu-na-2024-god-10527188.html Посилання скопійоване

Світан назвав найважливіше завдання для ЗСУ на 2024 рік/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скрін

Основним завданням для ЗСУ на наступний рік буде перенесення бойових дій на територію країни-агресорки Росії на відстань до 500 кілометрів. Це потрібно буде робити паралельно із проведенням наземної операції.

Таку думку висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що контроль військових об'єктів і логістичних ланцюжків постачання російських окупантів на частині території РФ дозволить розбалансувати дії загарбників на окупованих територіях.

"Основне завдання цієї зими і наступного року – паралельно з виконанням наземної операції, перенесення бойових дій на територію Росії до 500 кілометрів. Чому 500 кілометрів? Якщо ми будемо контролювати військові об'єкти і логістичні ланцюжки постачання військової амуніції в Україну на глибину в 500 кілометрів, це повністю розбалансує бойові дії росіян і в Криму, і в Херсонській області, і на Запоріжжі, і в частині Донбасу", – зазначив Світан.

За його словами, є певні математичні військові розрахунки, згідно з якими утримання під контролем 500 кілометрів означає, що фронту просто немає.

"Адже тоді ворог просто не може створити лінію фронту і утримати її, не те що наступати. Ті тенденції, які є зараз, говорять про те, що у нас це буде, і це – можливо", – сказав військовий експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду про головні завдання для ЗСУ на 2024 рік:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше військовий експерт Роман Світан прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна переходить у нову фазу війни. Він зазначив, що є планові етапи проведення військових дій. Світан сказав, що ми увійшли в зиму, і це – планований етап зупинки наступу по Східному фронту, перехід в оборону і продовження наступальних дій по Лівому березі Херсонщини.

Також раніше Світан назвав 3 механізми для України щодо ударів по Росії на відстань до 500 кілометрів. Він зазначив, що союзники України та партнери навряд чи дозволять завдавати ударів по території РФ зброєю західного зразка. Існує багато юридичних моментів, які забороняють це робити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Це сталося опівдні у п’ятницю, 22 грудня.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.