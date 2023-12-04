У Севастополі все менше російських кораблів - OSINT

Проте Росія продовжує ремонтувати свої військові кораблі в окупованому Севастополі.

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РФ перекидає кораблі подалі від ударів ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: twitter.com/MT_Anderson, Міноборони Росії

Росія станом на 2 грудня залишила у бухтах Севастополя тільки один носій "Калібрів" - малий десантний корабель "Циклон".

Як повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", також у бухтах знаходився 1 сторожовий корабель проекту 1135 "Буревісник", 2 БДК проекту 775, 1 МРК проекту 1239 "Сивуч", 1 базовий тральщик проекту 12700 "Олександрит", 1 тральщик проекту 266м "Аквамарин-М", 2 розвідкорабля - "Приазов'я" та "Іван Хурс".

У ремонті на Севастопольському морському заводі знаходився один ВДК проекту 775.

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У ремонті на 13-й судноремонтному заводі Чорноморського флоту зафіксовано 2 ВДК проекту 775 і 1 МРК проекту 1239 "Сивуч".

Удари по кораблях РФ у Чорному морі

У зв'язку з регулярними атаками України восени окупанти взяли оперативну паузу в Чорному морі. Як повідомляв представник ВМСУ Дмитро Плетенчук, РФ не знає, що робити.

"Ситуація стабільна. Схоже, ворог реально не розуміє, що далі робити, і бере оперативну паузу, щоб якось змінити свою тактику",-говорив тоді Плетенчук.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Україна відтіснила Чорноморський флот і розблокувала зерновий коридор.

Разом з тим, за спостереженнями аналітиків, Росія продовжує розвантажувати на півострові крилаті ракети "Калібр" і протикорабельні "Онікс", якими тероризує материковий південь України.

Щоб мінімізувати наслідки від ударів ЗСУ, росіяни перебазовують кораблі, зокрема, в Новоросійськ.

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