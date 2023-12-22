'Хоч завтра': Світан розповів, чи може Україна отримати авіацію і ракети у 2024 році

Рішення Заходу про передачу далекобійних ракет та винищувачів F-16 залежить від волі американського керівництва.

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Полковник запасу розповів про перспективи отримання F-16 та далекобійних ракет / Колаж: Главред, фото: US Army, US Air Force, скріншот

Передача авіації та далекобійних ракет для України залежить від багатьох факторів і, в першу чергу, від політичної волі американського керівництва. Не можна точно передбачити, коли це може статися, однак, якщо ракети та винищувачі будуть передані, Україна готова їх використовувати. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

Терміни передачі складно спрогнозувати, оскільки це рішення прив'язане до геополітичних угод та зовнішніх факторів, включаючи зобов'язання по НАТО.

"За великим рахунком, це може статися хоч завтра. Тільки ми чекаємо прийняття рішення вже другий рік – тут все безпосередньо залежить від політичної волі керівництва, причому тільки американського. Тобто як Білий дім скаже, так всі інші і зроблять, принаймні в рамках певних договірних внутрішніх зобов'язань по НАТО", - пояснив Світан.

Щодо авіації, Світан зазначивши, що льотний склад буде готовий до весни. Орієнтовно Україна може отримати від 40 до 60 літаків F-16. Однак важливо зауважити, що отримання літаків без належного озброєння не буде достатньо ефективним. За словами полковника, це питання також потребує уваги та прийняття відповідних рішень.

"Сам по собі літак – це пускова платформа. Якщо вона порожня, то це, за великим рахунком, льотчик з двигуном і гарматою. Максимум, що він може, так або голубів ганяти, або "шахеди". А для того, щоб літак виконував бойові завдання, по-перше, треба озброєння (а це, знову ж таки, політичне питання). Крім того, до літака повинні бути додані засоби дальнього радіолокаційного виявлення системи AWACS, а також певна інформація від супутників стеження", - додав він.

Остаточне рішення про передачу озброєння Україні залежить від американської політики, зокрема від волі президента Байдена.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду про удари по Москві:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Передача літаків F-16 Україні

Як раніше повідомляв Главред, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що всі політичні рішення для отримання винищувачів F-16 українським військовими ухвалено. Залишилося вирішити технічні аспекти, пов'язані з підготовкою пілотів, техніків та інфраструктури. Кулеба підкреслив, що Нідерланди активно допомагають в цьому процесі.

Нагадаємо, Нідерланди готують для України перші 18 сучасних літаків F-16. Прем'єр-міністр Нідерландів підкреслив, що це рішення підтверджує підтримку України у протистоянні російській агресії.

Також Бельгія збирається передати Україні винищувачі F-16, але це відбудеться не раніше 2025 року. Міністри оборони обох країн обговорили навчання українських пілотів. Сторонам потрібно розпочати налаштування поставок боєприпасів, запчастин і техніки для цих літаків.

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