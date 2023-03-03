У рясі зраджував країну: у Сумській області спіймали священика, який допомагав вбивати українців

У Сумській області СБУ затримала настоятеля храму УПЦ МП. Виявилося, що він передавав ФСБ розвіддані. Про це повідомляє Служба безпеки України.
У Шосткинському районі священник намагався знайти місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Він робив фото і знімав відео в прикордонній місцевості. Після цього передавав всю інформацію російським спецслужбам.
Цю інформацію окупанти використовували для подальших ракетних і масованих артилерійських ударів по регіону. Місцевий священник - "зрадник" також допомагав влаштовувати диверсійні вилазки ворога.
"Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадових осіб місцевих військових адміністрацій", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що місцевого попа РФ завербувала у вересні минулого року. Його помітили завдяки його пропутінським поглядам. Священник відправляв росіянам текстові повідомлення і медіафайли з прив'язкою до місцевості.
Як повідомляв Главред, митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан (він же – Анатолій Єлецьких), якому СБУ вручило підозру в держзраді, постане перед судом. Єлецьких публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Іонафану загрожує реальний термін покарання - до восьми років в'язниці.
Тим часом український президент Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 представників УПЦ Московського патріархату.
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