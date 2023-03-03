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У рясі зраджував країну: у Сумській області спіймали священика, який допомагав вбивати українців

3 березня 2023, 17:38
Інформацію, яку передавав священник, окупанти використовували для ракетних ударів та артобстрілів.
ФСБ, священик предастель
СБУ затримали священника, який допомагав росіянам / Колаж фото СБУ, "Прямий"

У Сумській області СБУ затримала настоятеля храму УПЦ МП. Виявилося, що він передавав ФСБ розвіддані. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Шосткинському районі священник намагався знайти місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Він робив фото і знімав відео в прикордонній місцевості. Після цього передавав всю інформацію російським спецслужбам.

Цю інформацію окупанти використовували для подальших ракетних і масованих артилерійських ударів по регіону. Місцевий священник - "зрадник" також допомагав влаштовувати диверсійні вилазки ворога.

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"Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадових осіб місцевих військових адміністрацій", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що місцевого попа РФ завербувала у вересні минулого року. Його помітили завдяки його пропутінським поглядам. Священник відправляв росіянам текстові повідомлення і медіафайли з прив'язкою до місцевості.

Як повідомляв Главред, митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан (він же – Анатолій Єлецьких), якому СБУ вручило підозру в держзраді, постане перед судом. Єлецьких публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Іонафану загрожує реальний термін покарання - до восьми років в'язниці.

Тим часом український президент Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 представників УПЦ Московського патріархату.

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