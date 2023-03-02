Масованих ракетних ударів може більше не бути: РФ вигадує нову тактику - Гуменюк

Російські окупанти починають розподіляти ракетні удари за часом. У них серйозний дефіцит ракет.

Масованих ракетних ударів може більше не бути / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти шукають нову тактику, щоб здобути більше "результатів". Вони можуть припинити влаштовувати масовані ракетні обстріли України. Про це під час брифінгу заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог може одночасно застосовувати не лише ракети, а й ударні іранські дрони. Окупанти хочуть знешкодити систему ППО України. До того ж у них вже спостерігається серйозний дефіцит ракет, а їх виробництво майже зупинено.

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"Тепер противник починає розподіляти за часом ракетні удари. Іноді це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії Shahed", - додала Гуменюк.

До того ж вона наголосила, що загроза з боку Росії ще є, адже потужності РФ ще не знищені повністю. Окупанти просто вигадують нові способи терору українців.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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