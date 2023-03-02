Вся запилена і з порізаним обличчям: у Запоріжжі дивом вціліла дівчина під час ракетного удару

Катерина провела під завалами 5 годин. Її витягнули рятувальники зі зруйнованої квартири.

У Запоріжжі дивом вижила жінка під час ракетного удару / Колаж фото ДСНС, Instagram

Російські окупанти у ніч на 2 березня жорстоко вдарили ракетами по Запоріжжю. Одна з них влучила у житловий будинок і знищила частину квартир. Катерина Мельник жила в одній з них та дивом вціліла. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Після влучання російської ракети в будинок, Катерина виявилась заблокованою у ній та не могла вибратись. Весь час дівчина обіймала свого кота та чекала на спасіння.

Через 5 годин Катерину визволили рятувальники і вона на власні очі помітила, що сталося з будинком, у якому вона жила.

відео дня

"Це моя квартира, точніше, все, що від неї залишилося, точніше, нічого не залишилося. Дуже прошу допомогти, хто, як, скільки може. Сьогодні у мене другий день народження", - написала дівчина.

У дівчини було двоє котів і вона сподівається, що їх також знайдуть. Тепер Катерина залишилася без квартири та без речей.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Інші новини: