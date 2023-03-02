Падатимуть будинки: в Україні можуть бути сильні землетруси - експерт з будівництва

В Україні може статися потужний землетрус з силою поштовхів 7 балів. Подібні підземні поштовхи були зафіксовані в Туреччині, що призвело до падіння будинків і до величезної кількості смертей. Найнебезпечнішими є не тільки західні регіони країни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт будівельної галузі, президент Національно експертно-будівельного Альянсу України Віктор Лещинський.
Найчастіше під час землетрусу падають дуже високі будинки. Саме через це в західних областях було встановлено обмеження на висотність споруди.
"Так зменшується навантаження на будинок. У деяких регіонах конструкції будинків не перевищують чотирьох поверхів", - сказав Лещинський.
Експерт звернув увагу на те, що Київ не знаходиться в активній сейсмічній зоні, проте там також можуть бути землетруси. Сучасні будинки здатні витримувати там підземні поштовхи силою 5-6 балів, можливо, навіть до 7 балів, каже Лещинський.
Найуразливішим він називає Одеський регіон. Там підвищена небезпека через нестабільність ґрунту.
"Одеський регіон найбільш вразливий з усіх, тому там розраховують на те, що будівлі повинні витримати землетрус потужністю 7 балів. Але нестабільні ґрунти в цьому регіоні створюють додаткову небезпеку", - говорить експерт.
Лещинський звернув увагу на те, що монолітно-каркасні будинки по всій видимості зможуть витримати потужний землетрус. Але якщо мова йде про старі будинки, то тут все не так позитивно.
"Більш ймовірно руйнування хрущовок, які вичерпали свій ресурс і термін експлуатації яких давно закінчився", - пояснив Лещинський.
Землетрус в Україні
У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, який стався о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області. Землетрус стався на глибині близько 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.
За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, ніби поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент в будинках місцевих жителів було помічено слабке хитання люстр на стелі.
Директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кедзера заявив, що у Києві може статися землетрус магнітудою більше 7 балів.
"У Києві максимальні землетруси на ґрунті третьої категорії сейсмічної властивості були і виявлялися як семибальні", - заявив Олександр Кендзьора.
Також він стверджував, що в Україні можуть бути землетруси з інтенсивністю навіть 8 балів. Вони можуть бути зафіксовані на південному заході Одеської області.
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