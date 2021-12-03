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Кулеба відповів, яку карту Путін розіграє проти України та чи є у нього "козир"

3 грудня 2021, 07:24

Володимир Путін - опортуніст і вміє проводити операції. Він спочатку розгляне, який з інструментів в його руках найефективніший, і скористається ним.

Володимир Путін
Путін сам створює проблеми в інших країнах, а потім просить поступки за їхнє розв‘язання / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Володимир Путін дестабілізує ситуацію і в Україні, і в Європі, щоби домогтися своєї мети. Він розіграв кілька карт, але поки що незрозуміло, яку карту він кине на стіл щодо України.

Як пояснив Кулеба в інтерв'ю латвійському новинному порталу Sargs, дестабілізація проводиться за кількома напрямками. По-перше, це посилення військового тиску і зусилля з дестабілізації внутрішньої політики України.

По-друге, Росія сама блокує всі можливі дипломатичні вирішення конфлікту. Нормандський формат і Тристороння контактна група більше не функціонують, а Росія перешкоджає роботі спостерігачів ОБСЄ на сході України.

"Все це означає, що Росія "розчищає шлях", щоби в один прекрасний день заявити, що всі дипломати видихнулися, тому потрібно чинити інакше", - зазначив він.

Крім того, РФ спровокувала кризу цін на газ в Європі. Також не останню роль відіграє міграційна криза на латвійсько-литовсько-польському кордоні.

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"Що робить Путін? Він створює проблеми в інших країнах, потім приходить пізніше і каже - знаєте, якщо ви хочете, щоби я розв‘язав ці проблеми, вам потрібно буде піти на деякі поступки в низуі речей, які цікаві Москві. Ці фактори, які я перерахував, - карти в руках Путіна. Щоби домогтися свого, він може покласти будь-яку з них на стіл. Ми поки не знаємо, яка з цих карт буде козирною. Може бути, у відносинах з Україною це буде військова акція", - сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС додав, що Путін - опортуніст і вміє проводити операції.

"Він з самого початку розгляне, який з інструментів в його руках буде найефективнішим, і скористається ним. Наша мета - утримати його від прямого використання військових засобів. Якщо він кине цю карту на стіл, це буде дуже велика війна. Україна не має наміру йти на поступки або здаватися. Ми будемо чинити опір, тож, це буде дуже велике кровопролиття в самому центрі Європи", - резюмував Дмитро Кулеба.

Як повідомляв Главред, з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, пише The New York Times.

"Американська і британська розвідка впевнені, що президент Росії Володимир Путін розглядає військові дії, щоби взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоби привести до влади більш промосковський уряд", — йдеться в публікації.

25 листопада спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

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27 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.

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