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У РФ знову "відклали" захоплення Бахмута: у Мережі назвали терміни та розповіли про реакцію Путіна

Анна Ярославська
25 квітня 2023, 10:06 оновлено 25 квітня, 10:12
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Російський диктатор Володимир Путін нібито розлютився і накинувся зі звинуваченнями на главу Міноборони Сергія Шойгу.
Путін, Бахмут
Путіну повідомили, що захоплення міста Бахмут відкладається / Фото: Фото: Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот

З серпня 2022 року країна-агресор Росія зробила Бахмут у Донецькій області пріоритетним напрямком своєї основної наступальної операції. І всі ці місяці окупанти безуспішно намагаються захопити місто. 24 квітня кремлівському диктатору в черговий раз повідомили, що окупація міста відкладається, від чого Володимир Путін розлютився. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідкиРФ.

За даними каналу, вчора Путін провів нараду в режимі відеозв'язку з представниками керівництва військового блоку.

"Вислухавши доповідь військових, президент нагадав, що неділя 30 квітня - останній день терміну обіцяного "звільнення" Артемівська (Бахмута). Керівництво військового блоку мляво підтвердило наміри виконати дану обіцянку, правда із застереженням та перенесенням дати "максимум" до 8 травня", - йдеться в повідомленні.

відео дня

У відповідь Путін нібито став ображати главу свого Міноборони Сергія Шойгу і назвав його брехуном.

"Після президент запропонував пояснити ситуацію з "українськими" безпілотними літальними апаратами, які, на думку глави держави, "літають, як у себе вдома" (...) Військове керівництво не змогло швидко і виразно пояснити президенту свою позицію, як він того вимагав, і Путін, відпустивши ще кілька звинувачень, закрив нараду", - зазначили на каналі.

Бої за Бахмут

Бої за Бахмут, які тривають з серпня 2022 року, стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр і додала, що час не грає на руку російським загарбникам.

17 квітня Маляр повідомила, що російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів на Бахмутському напрямку. За її словами, "ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут із землею".

Генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

24 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не можуть здати місто Бахмут у Донецькій області, оскільки це розширить фронт і дасть росіянам шанс захопити більше українських територій.

За словами Зеленського, якщо Росія захопить Бахмут, то отримає трамплін для наступу на два великих міста - Краматорськ і Слов'янськ.

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