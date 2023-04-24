Україна не здасть Бахмут, падіння міста відкриє РФ шлях на Краматорськ і Слов'янськ - Зеленський

Україна не може відмовитися від Бахмута, оскільки це допоможе окупантам розширити фронт і дасть російським військам і ПВК Вагнер шанс захопити більше земель.

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Володимир Зеленський заявив, що Україна не здасть Бахмут / Фото: Фото: Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр, ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не можуть здати місто Бахмут у Донецькій області, оскільки це розширить фронт і дасть росіянам шанс захопити більше українських територій. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Al Arabia.

За словами Зеленського, якщо Росія захопить Бахмут, то отримає трамплін для наступу на два великих міста - Краматорськ і Слов'янськ.

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це [допоможе] розширити фронт і дасть російським військам і Вагнеру шанс захопити більше наших земель", - сказав президент.

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Також Зеленський прокоментував заяви деяких аналітиків про те, що місто не має великого стратегічного значення. Президент запропонував їм відвідати Бахмут, щоб вони могли зрозуміти, що може статися в разі його падіння і які загрози.

Під час інтерв'ю президент Зеленський подякував союзникам за підтримку, але зазначив, що їхня допомога – це невисока ціна за те, щоби не пустити Росію далі.

За словами президента України, російський диктатор Володимир Путін воює за своє життя, а не за свою країну.

"Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це всім зрозуміло", — сказав Зеленський, додавши, що Україна може зупинити країну-агресора.

Бої за Бахмут

17 квітня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів на Бахмутському напрямку. За її словами, "ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут із землею".

Генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

За даними Інституту вивчення війни, бойовиків ПВК "Вагнера" посилюють сучасними засобами для захоплення міста Бахмут у Донецькій області.

У зведенні британського Міноборони 11 квітня йшлося про те, що повітряно-десантним військам Росії передали термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС-1А. Це може свідчити про майбутнє зростання ролі ВДВ у наступальних операціях в Україні.

Бої за Бахмут, які тривають з серпня 2022 року, стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр і додала, що час не грає на руку російським загарбникам.

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