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"Ворог рівняє місто з землею": Маляр розповіла про складну ситуацію в Бахмуті

Аліна Дембіцька
17 квітня 2023, 23:41 оновлено 17 квітня, 23:41
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Безуспішний наступ російських загарбників триває на Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнський та  Куп‘янському напрямках.
Ганна Маляр, российские военные
Маляр розповіла про складну ситуацію в Бахмуті / УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Бахмутський – збільшилась інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут з землею", - написала Маляр у Telegram-каналі.

Вона також розповіла, що, окрім Бахмута, в епіцентрі бойових дій залишається Мар’їнка.

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Безуспішний наступ російських загарбників триває на Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнський та Куп‘янському напрямках.

"Наші оборонці здійснювали сьогодні як оборонні дії, так і активні штурмові", - додала заступниця міністра оборони.

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

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