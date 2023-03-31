"Це дуже "по-російськи": бої за Бахмут стали найдорожчими для РФ за всю війну - Маляр

Час, зброя, техніка та кількість загиблих, яких окупанти втратили з метою захопити Бахмут, не виправдовують себе з точки зору військової доцільності.

Ганна Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті / Фото: Генштаб ЗСУ , facebook.com/ganna.maliar

Бої за Бахмут, які тривають з серпня 2022 року, стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр і додала, що час не грає на руку російським загарбникам.

"Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку і мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", - написала вона у Telegram.

За словами Маляр, час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих, яких росіяни втратили з метою захопити Бахмут, не виправдовують себе з точки зору військової доцільності.

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"Втім, ворог не залишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", - додала заступник міністра оборони.

Бої за Бахмут

У звіті Інституту вивчення війни 31 березня йдеться про те, що ЗСУ змусили російські окупаційні війська суттєво знизити темпи наступу в Бахмуті Донецької області, стабілізувавши свої фланги на півночі та півдні. За словами аналітиків, ЗСУ зуміли запобігти оточенню міста ворогом.

26 березня в районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

25 березня представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував повідомлення британської розвідки про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ в районі Бахмута. Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилася, але бої за місто досі тривають, цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.

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