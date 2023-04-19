Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУ

Сили оборони України ліквідовують значні сили російських окупантів у Бахмуті, ворог застосовує тактику атак малими групами, сказав Дмитро Заворотнюк.

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ЗСУ б'ють війська Росії в Бахмуті, які атакують малими групами по 5-6 осіб - полковник Заворотнюк / Колаж 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцмережі

Збройні сили України триматимуть Бахмут Донецької області, оскільки там українські війська утримують окупаційну армію країни-агресора Росії від просування до інших міст. На Бахмутському напрямку знищуються значні сили ворога. Росіяни під час бойових дій використовують тактику атак малими групами. Про це заявив командир Окремої бригади сил територіальної оборони, полковник Дмитро Заворотнюк.

Як повідомляє Military Media Center, він розповів про те, що силам оборони України слід утримувати Бахмут, щоб не дати окупантам прорватися на інші напрямки.

"Бахмут потрібно тримати! Там ми стримуємо і перемелюємо значні сили російських загарбників, які в разі нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста", - зазначив Заворотнюк.

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Військовий пояснив, що бої в Бахмуті відрізняються від протистоянь на інших ділянках фронту. Окупанти в місті атакують, в основному, малими групами чисельністю 5-6 осіб, які під прикриттям ворожої артилерії намагаються проникнути до бойових порядків українських військ з метою вступити в контактні стрілецькі бої.

Хто такий Дмитро Заворотнюк Дмитро Заворотнюк - підполковник Збройних сил України. У 2014 році керував штабом 17-го батальйону територіальної оборони. Учасник війни Росії проти України на Донбасі та повномасштабної російсько-української війни. Командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Нагороджений орденом За мужність III ступеня та іншими нагородами за захист України.

"Ми відповідаємо тим же і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу і мотивація особового складу. Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все в порядку, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити і знищити", - підкреслив Дмитро Заворотнюк.

Бої за Бахмут

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що окупаційні війська Росії збільшили інтенсивність обстрілів Бахмута. Ворог активно застосовує артилерію та авіацію. Окупанти знищують будівлі та споруди у місті.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. За словами Сирського, війська РФ намагаються окупувати Бахмут будь-якою ціною.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що окупанти Росії можуть залишити Бахмутський напрямок.

Як вважає полковник запасу ЗСУ, загарбники можуть дійти висновки, що атаки в напрямку Бахмута не мають перспектив.

Дивіться відео ТСН - як наразі виглядає Бахмут

Війна Росії проти України: