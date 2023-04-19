УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУ

Андрій Ганчук
19 квітня 2023, 09:52 оновлено 19 квітня, 10:01
135
Сили оборони України ліквідовують значні сили російських окупантів у Бахмуті, ворог застосовує тактику атак малими групами, сказав Дмитро Заворотнюк.
ВСУ, Бахмут
ЗСУ б'ють війська Росії в Бахмуті, які атакують малими групами по 5-6 осіб - полковник Заворотнюк / Колаж 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцмережі

Збройні сили України триматимуть Бахмут Донецької області, оскільки там українські війська утримують окупаційну армію країни-агресора Росії від просування до інших міст. На Бахмутському напрямку знищуються значні сили ворога. Росіяни під час бойових дій використовують тактику атак малими групами. Про це заявив командир Окремої бригади сил територіальної оборони, полковник Дмитро Заворотнюк.

Як повідомляє Military Media Center, він розповів про те, що силам оборони України слід утримувати Бахмут, щоб не дати окупантам прорватися на інші напрямки.

"Бахмут потрібно тримати! Там ми стримуємо і перемелюємо значні сили російських загарбників, які в разі нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста", - зазначив Заворотнюк.

відео дня

Військовий пояснив, що бої в Бахмуті відрізняються від протистоянь на інших ділянках фронту. Окупанти в місті атакують, в основному, малими групами чисельністю 5-6 осіб, які під прикриттям ворожої артилерії намагаються проникнути до бойових порядків українських військ з метою вступити в контактні стрілецькі бої.

Хто такий Дмитро Заворотнюк

Дмитро Заворотнюк - підполковник Збройних сил України.

У 2014 році керував штабом 17-го батальйону територіальної оборони. Учасник війни Росії проти України на Донбасі та повномасштабної російсько-української війни. Командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагороджений орденом За мужність III ступеня та іншими нагородами за захист України.

"Ми відповідаємо тим же і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу і мотивація особового складу. Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все в порядку, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити і знищити", - підкреслив Дмитро Заворотнюк.

Бої за Бахмут

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що окупаційні війська Росії збільшили інтенсивність обстрілів Бахмута. Ворог активно застосовує артилерію та авіацію. Окупанти знищують будівлі та споруди у місті.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. За словами Сирського, війська РФ намагаються окупувати Бахмут будь-якою ціною.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що окупанти Росії можуть залишити Бахмутський напрямок.

Як вважає полковник запасу ЗСУ, загарбники можуть дійти висновки, що атаки в напрямку Бахмута не мають перспектив.

Дивіться відео ТСН - як наразі виглядає Бахмут

Війна Росії проти України:

ЗСУ Бахмут війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУ

Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУ

09:52 Україна
Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіху

Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіху

07:51 Світ
РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

07:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:23

"Сидів на підлозі та істерично плакав": у Мережі розповіли про нервовий зрив у Путіна

10:14

"Путін – найбагатша людина у світі": у ЗМІ озвучили статки диктатора РФВідео

09:52

Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУВідео

09:45

Чим корисна молода цибуля: кілька причин, за якими її потрібно вживати регулярно

09:12

Україна розробляла контрнаступ 2 місяці спільно зі США: Піонтковський розповів подробиціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:53

"Багато скандалів, ми не можемо переробити закони": у ЗСУ заявили, що мобілізація триваєВідео

08:16

Є тільки дві людини в Росії, з якими Захід готовий вести переговориПогляд

08:11

Вдома його не дочекалася наречена: на фронті загинув випускник КиМУ Василь Матійчук

07:51

Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіхуВідео

Реклама
07:42

РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

06:48

В Одесі та області пролунали вибухи, окупанти атакували регіон дронами: що відомоФото

06:20

"Совок" - це чума, скільки б не лікувалися наслідки - сліди помітні завждиПогляд

04:10

Як дізнатися найбільший людський страх за знаком зодіаку: для кожного своя відповідьВідео

03:30

Українські безпілотники можуть дістати до багатьох цікавих об'єктів в глибині РФ - експертВідео

03:20

Соковиті котлети, від яких вся сім'я ахне: всього 50 мл секретної води додайте в фарш - рецептВідео

03:10

У прозорій блузі і безсоромному міні: Дженна Ортега показала свої "домашні" фото

02:50

"Кухар Путіна" злетів з котушок: Пригожину готують Новачок або автокатастрофу - експерт

02:15

Навіщо у праву кишеню кладуть імбир: гроші додому потечуть рікою

01:32

Чи можна дарувати 3, 7, 10 або 13 троянд і що це означає

00:51

Чому не можна чіпати гілки яблуні 19 квітня: прикмети і дуже суворі заборониВідео

Реклама
00:46

"У Баскова все виходило з цими бабусями": у Росії дізналися, на кому одружиться путіністВідео

00:40

Навіщо смажити господарське мило на сковороді: приголомшливий фокус від хитрих господинь

00:30

Найближчим часом Путін може зупинити війну проти України: Світан здивував прогнозомВідео

00:22

На що не можна скаржитися: шість речей, на які краще не нарікати

00:11

"Потрібно зробити ще більше": Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступуВідео

18 квітня, вівторок
23:54

Відео вражає: Кіркоров оновив собі попуВідео

23:16

"Росіяни видихаються": найближчими тижнями армія РФ може зупинити наступ на Бахмут - СвітанВідео

23:06

Чому 20 квітня наймістичніший день у році: прикмети і що не можна робитиВідео

22:56

Поет і воїн Павло Вишебаба розлучився з дружиною: "Поповнили статистику розірваних шлюбів"Відео

22:44

"Встановлено інші факти знущань": скандал із побиттям строковика набирає обертів

22:27

Наступні тижні будуть критичними для України - Білий дімВідео

21:45

Отримав смертельне поранення: у тяжких боях за Україну загинув відомий рок-музикантВідео

21:32

Війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому - БудановВідео

21:31

"Вивалила все": росіяни в жаху від витівки Наташі КорольовоїВідео

21:25

Ви будете здивовані: як за місяцем народження визначити точну життєву проблемуВідео

21:09

"Зміцнює мир у всьому світі": глава Міноборони Китаю обурив цинічною заявою про ПутінаВідео

20:53

"Воно вже хочеться" : Positiff готується до весілля із загадковою обраницеюВідео

20:45

Загинув у бою: окупанти вбили екснардепа Олега БарнуВідео

20:17

"Він помер. Дихати перестав": Настя зі Слов'янська розповіла, як вмить втратила чоловіка та синаВідео

20:14

Неймовірна головоломка: знайти зайву букву за 10 секунд зможуть лише люди з високим IQВідео

Реклама
20:05

300 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів доплачуватимуть в УкраїніВідео

19:46

"Обставини зіграли проти нас": Андрій Данилко не зміг виїхати з УкраїниВідео

19:23

Загадка фільмів "Янголи Чарлі": ким був той самий Чарлі та як зараз виглядають агенти

19:20

"Виведи війська": у Зеленського зганьбили Лаврова за підлу заяву про війну в УкраїніВідео

19:20

Росія ніколи не зможе відновити свій потенціалПогляд

18:38

Україна "попливе": країну накриють сильні зливи - синоптикиВідео

18:14

Як привітати брата з днем народження: душевні слова та милі картинки

17:47

Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції для дітей у Києві

17:36

"Завжди будуть разом": жінка хоче назвати своїх синів-близнюків однаковими іменамиВідео

17:15

Офіцер Нацгвардії побив строковика: командування відреагувало на скандалВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти