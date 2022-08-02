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У РФ працює потужна агентура України: вони повідомили про переніс Путіним нападу на 24 лютого - ГУР

2 серпня 2022, 14:51

Мережа українських агентів працює всередині центрів ухвалення рішень Росії ще з 2015 року, розповів Вадим Скібіцький.

Путін Україна
Путін переніс дату вторгнення Росії в Україну з 15 на 24 лютого, щоб вона збіглася з датою вторгнення до Криму - ГУР / Колаж УНІАН

У тилу військ РФ і всередині центрів ухвалення рішень у Москві діє українська агентура. Багато українців за роки життяу Росії встигли зробити там серйозну кар'єру на державній службі. Обстановка дозволяє "дуже легко" проводити роботу з ворогом. Шпигуни були впроваджені ще у 2015 році. Саме агенти поінформували Київ про те, що повномасштабний напад на Україну готувався на 15 лютого, але рішенням президента Путіна був перенесений на 24 лютого. Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У коментарі The Telegraph він розповів про те, що як в тилу російської армії, так і в самих центрах ухвалення рішень, є українські агенти. Ситуація, що склалася, спрощує роботу з ворогом. Лондон допомагає в полюванні на російських шпигунів, які цікавляться військовою допомогою, яку одержує Україна із Заходу.

Як стверджує генерал-майор військової розвідки, ще у 2015 році його відділу доручили потрапити до центрів ухвалення рішень у РФ. І завдання було виконано - українська агентура діє в тилу ворога.

"Оскільки у нас була одна й та ж мова, один й той же зовнішній вигляд і до нещодавнього часу один і той же менталітет. Багато українців жили або живуть у РФ... І зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах", - зазначив Скібіцький.

За його словами, агенти України у Росії ретельно прикриваються, оскільки там "ведеться інтенсивна контррозвідувальна робота".

Шпигуни попередили Київ про зміну дати вторгнення Росії

Примітно, що конкретно шпигуни, які працюють у ворожому тилу, повідомили українській державі про перенесення дати повномасштабного військового вторгнення з 15 на 24 лютого. Наказ віддав особисто Путін. Він хотів, щоб нова дата агресії збіглася з датою вторгнення до Криму у 2014 році.

Також Скібіцький зазначив, що мережа шпигунів від України у Росії "однозначно користується попитом" у Сполучених Штатах та Великобританії, оскільки тут мова йде про безпеку Європи і східного флангу альянсу.

Путін, як і раніше, має намір знищити Україну

За словами заступника керівника ГУР, незважаючи на потужний опір воїнів України, агентура повідомляє, що Кремль, як і раніше, налаштований вкрай агресивно. Головна мета Путіна - "повне знищення України як держави".

"Він навряд чи зупиниться, оскільки не має простору для маневру. Розуміє, що опір України залишиться дуже сильним, тому знищує всі перешкоди на шляху до цієї стратегічної мети", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що Росії нема чого протиставити потужним HIMARS

Війна Росії проти України

Збройні сили України продовжують проводити військову операцію у Херсонській області. Українські війська звільнили від російської окупації вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Влада закликає людей евакуюватися до інших областей.

Радник голови ОП Олексій Арестович сказав, що РФ у Херсонській області зібрала 30 тисяч військ. За його словами, окупанти мають намір піти в наступ на Кривий Ріг та Миколаїв. Втім, як вважає Арестович, українській армії вдасться відбити атаку. Військова підготовка загарбників залишає бажати кращого.

У американському Інституті вивчення війни вважають, що глава Кремля Володимир Путін міг віддати наказ військам Росії захопити Харків. Аналітики зазначили, що загарбники декілька місяців утримували під контролем райони Балаклії та Великої Комишувахи Харківської області. Вони можуть використовувати ці райони як плацдарм для проведення своєї наступальної операції.

Інші новини:

ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький війна Росії та України
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