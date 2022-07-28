У Путіна вибухнули погрозою окупувати всю територію України

Пєсков назвав "фейком" публікації щодо втрат військ Росії в Україні / Колаж УНІАН

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вибухнув підтвердженням окупаційних планів Росії щодо захоплення всієї території України. Москва погрожує діяти під гаслами про, мовляв, "звільнення" країни від нібито "проявів неонацистських настроїв". Публікації про втрати військ на війні Пєсков називає "фейком".

Як повідомляє РИА Новости, у відповідь на слова ватажка російських бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, який готується до мовляв, "звільнення російських міст" в Україні, він сказав, що Москва, як і раніше, дотримується планів щодо окупації всієї української держави.

читайте також"Все полетить, почне стріляти - це не про нас": Арестович розповів про контрнаступ ЗСУ"У Кремлі підтримують настрій на те, що потрібно в цілому звільняти Україну від всіляких проявів неонацистських настроїв... І необхідно вжити заходів, які власне і приймаються в руслі спеціальної військової операції, щоб захистити людей в "ЛНР" та "ДНР", - сказав Пєсков.

Також він вважає, мовляв, "фейком" публікації про втрати російської армії на війні проти України.

"У наш час навіть найсолідніші газети не гребують поширенням всіляких фейків", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Війна Росії проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і на південь країни. Зокрема, він назвав Херсонську та Запорізьку області. При цьому він пригрозив, мовляв, просуванням окупантів і на інші території у тому випадку, якщо Захід продовжуватиме постачати Києву далекобійну артилерію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що президент України Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі українські території, які знаходяться під російською окупацією. За його словами, терміни, способи та етапи виконання завдання визначатимуть військові на чолі з Верховним головнокомандувачем військ Зеленським.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже вразливій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

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