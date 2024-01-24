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У РФ багато військової інфраструктури Україна руйнує власною зброєю - Данілов

Дмитро Відоменко
24 січня 2024, 08:16
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Росії дуже багато об'єктів військової інфраструктури знищується саме українською зброєю.
Данилов, безпілотник
Данилов, безпілотник / Колаж Главред, фото UKRSPECSYSTEMS та УНІАН

На території країни-агресора РФ дуже багато об'єктів військової інфраструктури знищується за допомогою зброї Українського Виробництва. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону.

"Дуже багато сьогодні знищується об'єктів військової інфраструктури на Росії саме нашою рідною зброєю. На сьогодні для нас вже умовно 1000 кілометрів — це не якась далека відстань, щоб ми не могли туди проникнути", - сказав він.

За словами Данилова, ППО ворога не завжди може відреагувати на загрозу.

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"Ми дуже пишаємося нашими оборонними досягненнями. Хочу нагадати, що ми вже дуже багато корисної справи зробили, знищуючи ворога не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й безпосередньо в місті, де народився сучасний фюрер, на прізвище Путін (в Ленінграді, нинішньому Санкт-Петербурзі. - Главред), і в інших містах", — сказав він.

Українські спецоперації в країні-агресорі РФ:

Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в ніч на 18 січня - за допомогою дронів була атакована нафтобаза в Ленінградській області РФ. Є підтвердження попадання по цілях.

Також в Україні вперше в історії відбулася повітряна битва між російським і українським дроном. Про це розповіли і показали в Telegram-каналі WarArchive. Битва безпілотників, в якій переміг коптер захисників України, відбулася біля селища Невельське Донецької області.

Крім іншого, Україна здатна виробити більше одного мільйона дронів на потреби сил оборони. Багато що залежить від характеристик апарату. Ринок серйозно розігнався і може робити більше, ніж на те передбачено коштів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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РНБО Олексій Данілов війна Росії та України
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