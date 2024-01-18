Україна увійшла до трійки лідерів з виробництва БпЛА - Данилов

Західноєвропейські країни готові до співпраці з Україною у сфері оборонної промисловості.

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Україна увійшла до трійки лідерів з виробництва БпЛА / колаж: Главред, фото: Михайло Федоров, Flickr

Велика Британія організувала спільні операції з Україною у військово-промисловому комплексі завдяки тому, що Україна увійшла до трійки лідерів з виробництва БпЛА. Однак це не всі новини про промислове партнерство. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі національного телемарафону.

За словами Данилова, ще кілька західноєвропейських країн запропонували свою співпрацю в цій сфері, а деякі "вже придивляються" до таких же дій.

Він стверджує, що країни Заходу вивчають в деталях нові і сучасні літальні апарати, які виробляють українські оборонні підприємства.

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Також він повідомив, що найчастіше виробництво дронів на "військові рейки" ставлять приватні підприємства, які надалі покривають навіть замовлення Міністерства оборони України.

"Наші партнери вже придивляються до України, тому що це одна з перших трьох країн у світі, яка виробляє ці апарати і вони виробляють дуже сучасні апарати. Вони аналізують обладнання, вироблене українськими приватними компаніями", - розповів Данілов.

До того ж, секретар РНБО акцентував увагу на тому, що Великобританія першою дала дозвіл на спільні операції з Україною у військово-промисловому комплексі і ніхто поки не усвідомив наскільки важливий цей історичний крок.

Ситуація з безпіллотниками в Україні

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в ніч на 18 січня - за допомогою дронів була атакована нафтобаза в Ленінградській області РФ. Є підтвердження попадання по цілях.

Також, в Україні вперше в історії відбулася повітряна битва між російським і українським дроном. Про це розповіли і показали в Telegram-каналі WarArchive. Битва безпілотників, в якій переміг коптер Захисників України, відбулася біля селища Невельське Донецької області.

Крім іншого, Україна здатна виробити більше одного мільйона дронів на потреби сил оборони. Багато що залежить від характеристик апарату. Ринок серйозно розігнався і може робити більше, ніж на те передбачено коштів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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