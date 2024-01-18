"Насильно не вийде" - Данілов про призов військовозобов'язаних за кордоном

Україна не може примусово змушувати військовозобов'язаних повертатися в країну.

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Данілов про призов військовозобов'язаних за кордоном / колаж: главред, фото: УНІАН

Можливості повернути військовозобов'язаних українців, які покинули країну у України, немає. За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова в інтерв'ю Report, зробити примусово це неможливо.

Він пояснює, що людина, яка перебуває на території іншої країни, підпорядковується її законам.

"Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде", - говорить секретар РНБО.

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До того ж, він додав, статус біженця, який постраждав від російської агресії, отриманий в іншій країні, не дозволить Україні втручатися. А причиною цього є те, що в кожній країні є свої закони про біженців.

Крім іншого він акцентував увагу, що для України зараз важливіше зробити законопроект про мобілізацію більш справедливим.

"Не думаю, що новий законопроект викличе серйозні невдоволення. Просто люди поки не бачать остаточного варіанту документа, і у них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, в першу чергу для тих, хто вступає до лав Збройних сил України", - резюмував Данілов.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні можуть ухвалити рішення про зняття броні від мобілізації для діючих депутатів і вилучення цієї норми із законопроекту. Про це розповіли в редакції РБК-Україна.

Крім іншого, в Україні прийняли законопроект № 10062, який передбачає удосконалення єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Зараз документ чекає другого читання. Однак законопроект розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

Також, близько тижня тому Верховна Рада України відкликала законопроект про мобілізацію і повернула його на доопрацювання Кабінету Міністрів разом із зауваженнями, які торкнулися різних норм. Про те, що конкретно зажадали змінити у ВР повідомив Руслан Стефанчук.

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