'Загроза існування України': Данілов прокоментував проведення виборів під час війни

Росія розпочинає величезну кампанію, пов'язану із дискредитацією вищого військово-політичного керівництва України, заявив секретар РНБО.

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Данілов прокоментував вибори в Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що забезпечити демократичні вибори під час воєнного стану фактично неможливо. Активне поширення інформації про критичну необхідність та потенційну нелегітимність цього процесу - справа рук ворога, який хоче дискредитувати українське вище військово-політичне керівництво.

"Росія розпочинає величезну кампанію, пов'язану із дискредитацією вищого військово-політичного керівництва нашої країни, у тому числі наполягаючи на нібито нелегітимності цих процесів", - заявив Данілов у коментарі "LIGA.net".

Секретар РНБО наголосив, що в Україні чітко визначено, коли можна проводити вибори. Передовсім йдеться про процес, який слід забезпечити.

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"Ми перебуваємо у воєнному стані, під час якого забезпечити демократичні вибори, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам - фактично неможливо", - зауважив Данілов.

Підхоплення риторики про "загрозу демократії" українськими журналістами неабияк дивує посадовця.

"Майте на увазі, щоб це не стало загрозою існування нашої країни", - зазначив секретар РНБО.

Наразі йдеться про існування нашої держави. Данілов наголошує, що Росія має на меті знищення українців, як народу та нації.

"Ми входимо зараз в дуже небезпечний період, бо Росія і ті люди, які є безвідповідальними, на території нашої країни будуть підіймати ці гасла і постійно говорити про це. Це РФ хоче в таких спосіб розв'язати питання існування нашої країни", - підсумував він.

Вибори в Україні під час війни: що відомо

Нагадаємо, що Зеленський назвав 2 умови для проведення виборів в Україні під час війни. Незважаючи на складну ситуацію, це цілком реально зробити, однак необхідно забезпечити безпеку, вважає президент України.

В Раді повідомили умову проведення виборів в Україні. Заступник голови ВР України Олександр Корнієнко назвав умову для проведення виборів в Україні. Від повідомив, що для цього має бути створений спеціальний закон.

У ЦВК зробили заяву про повноваження Зеленського і розкрили про майбутні вибори. Заступник голови ЦВК зазначив, що згідно з чинним законодавством, будь-які вибори під час воєнного стану не проводяться.

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