У РФ істерика після ударів України: Малюк відповів на "заочний арешт" у Москві

У країні-агресорі РФ Басманний суд Москви "заочно заарештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка.
Зокрема, главу української спецслужби звинуватили в "закликах до теракту", повідомляють російські пропагандисти.
Зазначається, що звинувачення Малюку в РФ ґрунтуються на пункті "б" частини 3 статті 205 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).
"Постановою Басманного районного суду міста Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці", - повідомила прес-служба суду.
У РФ пишуть, що попередньо йдеться "про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту у 2022 році".
Реакція Малюка
Сам голова СБУ зазначив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів" Кремля не варте жодної уваги.
"Мене, як і всіх українців, цікавить тільки один суд - над їхнім господарем Путлером. Робимо все, від нас залежне, щоб побачити цього воєнного злочинця на лаві суду Гааги якнайшвидше", - наголосив він.
Хто такий Василь Малюк
Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.
Раніше Малюк розкрив деталі ліквідації зрадника Киви. Ілля Кива збирав і передавав інформацію Москві, а потім виїхав до РФ, де продовжив працювати як одна з "балакучих голів" ФСБ.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав головне завдання Буданову і Малюку. Президент прокоментував доповіді начальника ГУР і голови СБУ.
Як повідомлялося раніше, Малюк розкрив деталі ударів по НПЗ ворога. Не менше 55% військового бюджету РФ формується саме з валютної виручки від експорту нафтопродуктів.
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