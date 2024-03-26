У РФ істерика після ударів України: Малюк відповів на "заочний арешт" у Москві

Голова СБУ зазначив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів" Кремля не варте жодної уваги.

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Василь Малюк відповів на звинувачення РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

У країні-агресорі РФ Басманний суд Москви "заочно заарештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Зокрема, главу української спецслужби звинуватили в "закликах до теракту", повідомляють російські пропагандисти.

Зазначається, що звинувачення Малюку в РФ ґрунтуються на пункті "б" частини 3 статті 205 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

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"Постановою Басманного районного суду міста Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці", - повідомила прес-служба суду.

У РФ пишуть, що попередньо йдеться "про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту у 2022 році".

Реакція Малюка

Сам голова СБУ зазначив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів" Кремля не варте жодної уваги.

"Мене, як і всіх українців, цікавить тільки один суд - над їхнім господарем Путлером. Робимо все, від нас залежне, щоб побачити цього воєнного злочинця на лаві суду Гааги якнайшвидше", - наголосив він.

Хто такий Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше Малюк розкрив деталі ліквідації зрадника Киви. Ілля Кива збирав і передавав інформацію Москві, а потім виїхав до РФ, де продовжив працювати як одна з "балакучих голів" ФСБ.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав головне завдання Буданову і Малюку. Президент прокоментував доповіді начальника ГУР і голови СБУ.

Як повідомлялося раніше, Малюк розкрив деталі ударів по НПЗ ворога. Не менше 55% військового бюджету РФ формується саме з валютної виручки від експорту нафтопродуктів.

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