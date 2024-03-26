"Був контрольний у голову": Малюк розкрив деталі ліквідації зрадника Ківи

Ілля Кива збирав та передавав інформацію Москві, а потім виїхав до РФ, де продовжив працювати як одна з "балакучих голів" ФСБ.

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Ілля Кива був засудженим державним зрадником, який тривалий час працював на росіян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/SBUkr

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі ліквідації екснардепа Верховної Ради, зрадника України Іллі Ківи в російському Підмосков'ї в грудні 2023 року.

Малюк зазначив, що Кива був засудженим державним зрадником, який тривалий час працював на росіян. Він збирав і передавав інформацію Москві, а потім виїхав до Росії, де продовжив працювати як одна з "балакучих голів" Федеральної служби безпеки РФ для проведення інформаційних операцій Україні.

Також Кива курирував низку агентів Кремля в Україні та займався підготовкою диверсій.

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"Зброя калібру 19, коротка, нарізна. Спрацювали в районах грудної клітини з подальшим контрольним пострілом у голову, і він залишився назавжди поруч із місцем проживання в Підмосков'ї", - сказав глава СБУ в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

Ліквідація Іллі Киви

У ніч на 6 грудня 2023 року в Підмосков'ї ліквідували українського зрадника Іллю Ківу. За його ліквідацією, за інформацією українських ЗМІ, стоїть СБУ, а пізніше факт смерті злочинця було підтверджено ГУР.

Пізніше ЗМІ розповіли деталі операції в Московській області зі знищення зрадника.

У Службі безпеки України заявили, що всі конкретні деталі щодо спецоперації будуть розкриті українській громадськості після завершення війни.

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