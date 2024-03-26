"Був контрольний у голову": Малюк розкрив деталі ліквідації зрадника Ківи

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі ліквідації екснардепа Верховної Ради, зрадника України Іллі Ківи в російському Підмосков'ї в грудні 2023 року.
Малюк зазначив, що Кива був засудженим державним зрадником, який тривалий час працював на росіян. Він збирав і передавав інформацію Москві, а потім виїхав до Росії, де продовжив працювати як одна з "балакучих голів" Федеральної служби безпеки РФ для проведення інформаційних операцій Україні.
Також Кива курирував низку агентів Кремля в Україні та займався підготовкою диверсій.
"Зброя калібру 19, коротка, нарізна. Спрацювали в районах грудної клітини з подальшим контрольним пострілом у голову, і він залишився назавжди поруч із місцем проживання в Підмосков'ї", - сказав глава СБУ в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.
Ліквідація Іллі Киви
У ніч на 6 грудня 2023 року в Підмосков'ї ліквідували українського зрадника Іллю Ківу. За його ліквідацією, за інформацією українських ЗМІ, стоїть СБУ, а пізніше факт смерті злочинця було підтверджено ГУР.
Пізніше ЗМІ розповіли деталі операції в Московській області зі знищення зрадника.
У Службі безпеки України заявили, що всі конкретні деталі щодо спецоперації будуть розкриті українській громадськості після завершення війни.
Ілля Кива - що про нього відомо
26 лютого 2022 року стало відомо, що скандального нардепа Іллю Ківу виключили з партії Опозиційна платформа - За життя.
Киву оголосили в міжнародний розшук. Його підозрювали у державній зраді.
10 травня колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що готовий власноруч застрелити Киву, який втік до Росії та підтримує війну проти українців.
Пізніше журналісти з'ясували, що Кива може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков'ї поблизу міста Покровського.
У листопаді 2023 року Киву засудили до 14 років в'язниці. Як ідеться в рішенні Личаківського райсуду Львова, суд визнав колишнього депутата винним за статтями про держзраду, публічне використання символіки комуністичного режиму і публічні заклики до агресивної війни.
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