У розвідці назвали терміни старту нової масштабної хвилі мобілізації у РФ

Інформація про завершення мобілізації в Росії не відповідає дійсності, підкреслив Кирило Буданов.

У ГУР розповіли про нову хвилю мобілізації в РФ / Telegram, Радіо Свобода

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ймовірні терміни початку нової масштабної хвилі мобілізації у РФ.

Він підкреслив, що за даними української розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії почнеться на початку січня наступного року. Такий прогноз глава військової розвідки озвучив в ефірі телемарафону.

"З початком січня піде повноцінна наступна хвиля мобілізації", - заявив він.

Глава ГУР уточнив, що інформація про завершення мобілізації в Росії не відповідає дійсності.

Буданов також додав, що росіянам масово продовжують приходити повістки в армію, однак у другій половині грудня в РФ не будуть закликати мобілізованих через новорічні свята.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що країна-агресор Росія готує нову хвилю мобілізації. Аналітики вважають - нова хвиля, швидше за все, погіршить ситуацію і якість російських військ. Рівень підготовки мобілізованих окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки Росії, зазначалося, що Путін може оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території Російської держави. Таке рішення Путін, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для його військ в Україні.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Росія може запустити нову хвилю мобілізації у свої війська вже з 10 грудня. Агресор збирається закликати людей, в тому числі, і на захоплених територіях України.

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