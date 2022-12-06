У розвідці назвали терміни старту нової масштабної хвилі мобілізації у РФ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ймовірні терміни початку нової масштабної хвилі мобілізації у РФ.
Він підкреслив, що за даними української розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії почнеться на початку січня наступного року. Такий прогноз глава військової розвідки озвучив в ефірі телемарафону.
"З початком січня піде повноцінна наступна хвиля мобілізації", - заявив він.
Глава ГУР уточнив, що інформація про завершення мобілізації в Росії не відповідає дійсності.
Буданов також додав, що росіянам масово продовжують приходити повістки в армію, однак у другій половині грудня в РФ не будуть закликати мобілізованих через новорічні свята.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що країна-агресор Росія готує нову хвилю мобілізації. Аналітики вважають - нова хвиля, швидше за все, погіршить ситуацію і якість російських військ. Рівень підготовки мобілізованих окупантів буде низьким.
У Telegram-каналі Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки Росії, зазначалося, що Путін може оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території Російської держави. Таке рішення Путін, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для його військ в Україні.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Росія може запустити нову хвилю мобілізації у свої війська вже з 10 грудня. Агресор збирається закликати людей, в тому числі, і на захоплених територіях України.
Інші новини:
- Путін-більше не суб'єкт переговорів, щоб зберегтися, Росії потрібне перезавантаження-Подоляк
- Путін продовжує терор України: у Німеччині заявили, що Росії не потрібні переговори
- Світ - не лікар, а Путін не пацієнт: Зеленський відкинув заклики до переговорів з Росією