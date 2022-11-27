Росія готує нову хвилю прихованої мобілізації: у Генштабі ЗСУ назвали дату

Мобілізація до окупаційних військ Росії має розпочатися з 10 грудня - Генштаб ЗСУ / Соцмережі

Країна-окупант Росія має намір у своїй країні і на тимчасово окупованих територіях України провести нову хвилю прихованої мобілізації у війська. Вона повинна початися з 10 грудня. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

У зведенні Генштабу 27 вересня повідомили про те, що згідно з інформацією, що надійшла, в РФ і на тимчасово окупованих територіях України російська влада готує нову хвилю прихованої мобілізації.

"Призивати" до лав окупаційної армії для війни проти української держави збираються з 10 грудня.

"За наявною інформацією, в російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - підкреслюється в повідомленні.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни заявляли, що Росія готує нову хвилю мобілізації. На думку аналітиків, чергова хвиля, швидше за все, тільки погіршить ситуацію і якість військ. Рівень підготовки таких окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR, який веде нібито колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, повідомлялося, що Путін запропонував оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території Росії.

Таке рішення він, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для окупаційних військ на війні проти України.

"На цьому тлі Путін заявив, що переконаний у необхідності проведення повноцінної мобілізації. Тепер, на його думку, друга хвиля часткової мобілізації нічого не вирішить, і це буде як "різати хвіст собаці по частинах". Президент висловив думку, що мобілізація необхідна і треба лише продумати, як її оголосити і, головне, провести найбільш ефективно і без ексцесів, враховуючи досвід часткової мобілізації", - пише канал.

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