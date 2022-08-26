У районі Запорізької АЕС спалахнула пожежа, видно стовп диму - фото із супутника

Пожежу біля ЗАЕС зняли з космосу / знімки із супутника

В окупованому Енергодарі біля Запорізької атомної електростанції, яку напередодні окупанти повністю відключили від електромережі, видно вогонь і дим.

Знімки, зроблені 24 серпня о 10:39, 11:30 і 11:35 Planet Labs і Європейським космічним агентством, опублікували журналісти CNN.

На трьох кадрах видно послідовне зображення вогню на півдні від станції, а також дим, який підіймається із зольника, розташованого в північній частині комплексу.

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Запорізька АЕС о 10:39 24 серпня / Planet Labs

Запорізька АЕС об 11:30 24 серпня / Planet Labs

Запорізька атомна електростанція об 11:35 24 серпня / Фото Європейське космічне агентство

В Енергоатомі заявили, що 25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалася остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України-ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час російських обстрілів.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС ще п'ять місяців тому. Вони відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти на станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

14 серпня в Енергоатомі повідомили, що на Запорізькій атомній електростанції довелося відключити один енергоблок через пошкодження внаслідок обстрілів. На станції є серйозна загроза витоку водню та радіації.

Експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна заявила, що якщо на Запорізькій АЕС буде перебита остання лінія електропередач, вона може перейти в режим блекаута, а це загрожує катастрофічними наслідками.

"Якщо втрачається зовнішнє енергопостачання, тоді включається резервний дизельний генератор. А якщо і вони не працюють, то починається важка аварія з розплавленням активної зони, що може привести до радіаційної аварії",- сказала Кошарна.

Кошарна також вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою. За її словами, Росія хоче переключити на Крим і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС. Їм потрібно встигнути до опалювального сезону.

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