Зеленський щодо ситуації на ЗАЕС: сьогодні вдалося уникнути ядерної катастрофи

Вдалося уникнути аварії на ЗАЕС - Зеленський / president.gov.ua

Персоналові Запорізької АЕС та автоматиці управління реакторами сьогодні вдалося запобігти масштабній радіаційній аварії, заявив глава держави Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 25 серпня.

Президент України звернув увагу, що сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька АЕС: спрацював аварійний захист енергоблоків після того, як в результаті російських обстрілів була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

"Відразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ має розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не включилися, якби після блекаута не спрацювали автоматика і наш персонал станції, ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії", - підкреслив Зеленський.

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Президент України також зазначив, що Росія поставила Україну і всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнеровцы".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

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