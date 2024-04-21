У Раді розповіли, як військовозобов'язаним оновити дані без походу в ТЦК

В Україні військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до військкомату - у Раді розповіли, як це зробити.

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Як кажуть у Раді, дані можна оновити через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного / колаж Главред, фото УНІАН

Нардеп і член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, що після набрання чинності нещодавно ухваленим парламентом законом про мобілізацію військовозобов'язані громадяни зможуть оновити свої дані без візиту до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомат). Про це народна обраниця розповіла в інтерв'ю NV.

Зокрема, каже Фріз, дані можна оновити через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного (коли він запрацює).

"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де вам ніхто не буде вручати повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно", - заявила вона.

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Фріз також наголосила, що повістки через електронний кабінет громадянам України вручати не планують (а повістки вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою).

Крім того, Фріз повідомила, що можливість оновлення даних безпосередньо в ТЦК і СП збережеться.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Народний депутат від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона зазначила, що "За" проголосувало 283 народні депутати. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту.

Президент України Володимир Зеленський чітко висловився щодо закону про мобілізацію. Президент наголосив, що поширюється багато маніпуляцій та російських наративів про зрив мобілізації в Україні. Новий закон містить певні зміни, спрямовані на посилення контролю над ухильниками від призову.

У Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності. Корнієнко повідомив, що Офіс президента збирається провести аналіз документа на відповідність Конституції, після чого президент України Володимир Зеленський підпише його.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт.

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