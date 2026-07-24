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Удар РФ по полігону на Київщині: у Повітряних силах розкрили подробиці ворожої атаки

Дар'я Пшеничник
24 липня 2026, 15:53
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Речник Повітряних сил повідомив, що ворог застосував по Київській області "швидкісну балістику" з північного напрямку.

Удар РФ по полігону на Київщині: у Повітряних силах розкрили подробиці ворожої атаки
Чим Росія вдарила по Київській області / Колаж Главред, фото: ДСНС, facebook.com/yuriy.ignat

Головне з новини:

відео дня
  • Росія вдарила по Київщині трьома ракетами
  • Одну балістичну ракету збила ППО
  • Ще дві ракети "Онікс" цілей не досягли

Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО. Водночас у регіоні відбувався масовий захід із великим скупченням людей - попри те, що в Збройних силах такі зібрання давно заборонені через загрозу атак. Про це повідомив речника Повітряних сил Юрія Ігната у ефірі телемарафону.

За словами Ігната, правоохоронці мають з'ясувати обставини організації заходу в Київській області, адже правила безпеки в умовах війни ігнорувати не можна.

"У ЗСУ давно заборонено проведення публічних заходів, великі зібрання, скупчення, бо це безпека. Україна у війні, і дотримуватися тих вимог потрібно у будь-який час - чи вдень, чи вночі, а заходи планувати відповідно до вимог безпеки", - наголосив Ігнат.

Три ракети замість десяти

У соцмережах та Телеграм-каналах після удару поширювалася інформація про десяток ракет, випущених по регіону, однак речник Повітряних сил цю цифру спростував.

За його словами, ворог застосував по Київській області швидкісну балістику з північного напрямку - три ракети, одну з яких перехопила ППО, а два влучання зафіксували на місцях.

"А потім ще й додали вони ракети "Онікс" по півдню. Не досягли цілей, але все ж таки атака була", - зазначив Ігнат.

Загроза зберігається

Ігнат попередив, що атака 22 липня - не остання, оскільки Росія вже накопичила ракетний арсенал для наступних ударів.

За його словами, у найближчі дні українцям треба максимально оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже балістика - це "дуже швидко і небезпечно".

Удари РФ по Київській області - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 24 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву та Київській області. У столиці пролунала серія вибухів, працювали сили ППО. За даними Повітряних сил, ракети летіли з півночі.

У ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву із застосуванням балістичної зброї. Унаслідок атаки є загиблі.

За кілька днів до цього, у ніч на 14 липня, окупанти також атакували столицю балістичними ракетами з північного напрямку. Тоді в Києві зафіксували пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, однак обійшлося без загиблих і постраждалих.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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Київська область війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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