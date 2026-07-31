Макацарія вперше показав усіх своїх трьох дітей: зворушливі фото

Коротко:
- Як виглядає родина Макацарія
- Як вони підписали фото
Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вперше показали своїх трьох дітей.
Пара опублікувала відповідну фотосесію на своїх сторінках в Instagram.
Як відомо, Макацарія та Чичуа перебувають у шлюбі чотири роки. Однак за цей час вони встигли народити трьох дітей - хлопчика Гію, дівчинку Ніно та ще одну дівчинку Кето.
Бізнесмен виглядає абсолютно щасливим і задоволеним життям. Пара лише нещодавно вперше показала, як виглядає їхня середня донька Ніно.
"4 роки шлюбу, і тепер нас п’ятеро. Найкраща подорож, найбільше благословення. Я вас усіх безмежно люблю", - написала вона.
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Про особу: Іраклі Макацарія
Ірако Макацарія - бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013 році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".
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