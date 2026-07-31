Макацарія вперше показав усіх своїх трьох дітей: зворушливі фото

Іраклі Макацарія щасливий у своїй родині, де вже є троє дітей.

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Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа виховують трьох дітей/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Іраклі Макацарія

Коротко:

Як виглядає родина Макацарія

Як вони підписали фото

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вперше показали своїх трьох дітей.

Пара опублікувала відповідну фотосесію на своїх сторінках в Instagram.

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Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото / Фото Instagram/maqatsa

Як відомо, Макацарія та Чичуа перебувають у шлюбі чотири роки. Однак за цей час вони встигли народити трьох дітей - хлопчика Гію, дівчинку Ніно та ще одну дівчинку Кето.

Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото / Фото Instagram/maqatsa

Бізнесмен виглядає абсолютно щасливим і задоволеним життям. Пара лише нещодавно вперше показала, як виглядає їхня середня донька Ніно.

Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото / Фото Instagram/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото / Фото Instagram/maqatsa

"4 роки шлюбу, і тепер нас п’ятеро. Найкраща подорож, найбільше благословення. Я вас усіх безмежно люблю", - написала вона.

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Про особу: Іраклі Макацарія Ірако Макацарія - бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013 році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".

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