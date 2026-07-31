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Макацарія вперше показав усіх своїх трьох дітей: зворушливі фото

Олена Кюпелі
31 липня 2026, 22:32
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Іраклі Макацарія щасливий у своїй родині, де вже є троє дітей.
Іраклі Макацарія, Ліза Чічуа
Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа виховують трьох дітей/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Іраклі Макацарія

Коротко:

  • Як виглядає родина Макацарія
  • Як вони підписали фото

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вперше показали своїх трьох дітей.

Пара опублікувала відповідну фотосесію на своїх сторінках в Instagram.

відео дня
Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото
Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото / Фото Instagram/maqatsa

Як відомо, Макацарія та Чичуа перебувають у шлюбі чотири роки. Однак за цей час вони встигли народити трьох дітей - хлопчика Гію, дівчинку Ніно та ще одну дівчинку Кето.

Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото
Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото / Фото Instagram/maqatsa

Бізнесмен виглядає абсолютно щасливим і задоволеним життям. Пара лише нещодавно вперше показала, як виглядає їхня середня донька Ніно.

Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото
Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото / Фото Instagram/maqatsa
Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото
Іраклі Макацарія з дружиною на теплих фото / Фото Instagram/maqatsa

"4 роки шлюбу, і тепер нас п’ятеро. Найкраща подорож, найбільше благословення. Я вас усіх безмежно люблю", - написала вона.

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Про особу: Іраклі Макацарія

Ірако Макацарія - бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013 році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".

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