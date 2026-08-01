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Потужний удар по Кремлю: названо несподівані цілі для атак углиб РФ

Олексій Тесля
1 серпня 2026, 00:06
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Виробничі потужності РФ з виробництва СПГ побудовані в регіонах із надзвичайно складними кліматичними умовами.
Найбільший НПЗ Росії призупинив роботу після удару України
Розкрито ймовірні цілі нових ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: ССО ЗСУ, скріншот

Головне із заяв Шапрана:

  • ЗСУ можуть вивести з ладу заводи "Новатек", розташовані за Полярним колом
  • Україна може знищити один-два російські заводи з виробництва СПГ

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран заявив, що ефективність ударів по підземних трубопроводах РФ буде низькою.

"А ось якщо вивести з ладу заводи "Новатек", розташовані за Полярним колом і призначені для виробництва СПГ, це вже зовсім інша історія. Цей газ постачається і до Європи, і до Китаю, і навіть до Південної Кореї", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт пояснив, що швидко відновити такі заводи буде неможливо, оскільки ремонтні роботи там можна проводити лише протягом короткого сезону - два-три місяці на рік.

"Гадаю, якби Україна знищила один-два російські заводи з виробництва скрапленого газу, це одразу помітила б світова спільнота, бо з ринку зникло б джерело поставок СПГ", - не виключає він.

Співрозмовник уточнив, що практично всі російські потужності з виробництва СПГ побудовані в регіонах із надзвичайно складними кліматичними умовами.

"Як тільки дальність українських ракет і БПЛА істотно збільшиться, ці об’єкти можуть стати новими цілями. Це здатне серйозно підірвати здатність Росії залишатися глобальним гравцем на світовому енергетичному ринку", - додав Шапран.

Дивіться відео - інтерв’ю Віталія Шапрана:

Удари по об’єктах РФ: стали відомі подробиці нічної атаки

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по військових і стратегічних об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією українських військових, у результаті атаки дрони вразили 36 цілей, розташованих у глибокому тилу противника. Серед уражених об’єктів опинилися командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні вузли, а також інфраструктура, пов’язана з постачанням палива та забезпеченням енергоресурсами.

Повідомляється, що операція була спрямована на ослаблення військової інфраструктури РФ та порушення роботи об’єктів, які використовуються для підтримки бойових дій.

Удари вглиб РФ - новини за темою

Главред раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке займається виробництвом російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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Віталій Шапран
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