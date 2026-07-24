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Удар виставці озброєння під Києвом: кількість жертв зросла, поранено 100 людей

Руслана Заклінська
24 липня 2026, 14:09оновлено 24 липня, 15:09
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Унаслідок ворожої атаки під час виставки військових технологій загинули люди, а на місці влучання триває рятувальна операція.
Удар виставці озброєння під Києвом: кількість жертв зросла, поранено 100 людей
Удар по виставці "Армада" / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Що відомо:

  • РФ завдала балістичного удару по полігону на Київщині
  • На приватному полігоні проходив захід із демонстрацією озброєння
  • Внаслідок атаки є загиблі та щонайменше 100 поранених

Російські війська вдень 24 липня завдали удару по полігону, де проходила виставка озброєння. Унаслідок атаки є загиблі, травмовані та руйнування. Про це повідомив засновник оборонної компанії First Contact Валерій Боровик в ефірі "Апостроф".

"Не думаю, що можу зараз усе розповідати, але це був дуже серйозний удар по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння. Гадаю, офіційні повідомлення з’являться пізніше. Найімовірніше, удар був завданий саме по цій події", - сказав Валерій Боровик.

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Він не став розкривати місце розташування полігону та інші деталі атаки, однак підтвердив, що внаслідок удару є загиблі, а також зафіксовані пошкодження.

Водночас колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що росіяни могли отримати інформацію про захід завдяки розвідці, супутниковим знімкам або відкритим джерелам. За його словами, подібні випадки мають нагадувати про необхідність обережності під час проведення публічних заходів, пов’язаних із військовими технологіями та озброєнням.

Заява президента про виставку "Армада"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Київській області триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Наразі відомо про десятки постраждалих та шістьох загиблих.

"Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", - наголосив глава держави.

  • Наслідки удару по виставці "Армада"
    Наслідки удару по виставці "Армада" Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по виставці "Армада"
    Наслідки удару по виставці "Армада" Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по виставці "Армада"
    Наслідки удару по виставці "Армада" Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по виставці "Армада"
    Наслідки удару по виставці "Армада" Фото: ДСНС України

Чим небезпечні подібні заходи

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" повідомив, що не перебував на виставці у момент російського удару. За його словами, він опублікував повідомлення про те, що з ним усе гаразд, оскільки багато хто знає, що він часто відвідує подібні заходи.

"Друзі, я там не був і не планував бути на цьому полігоні. Я написав для друзів на сторінці, що зі мною все гаразд, адже всі знають, що я часто буваю на таких заходах", - зазначив "Флеш".

Він додав, що проводяться десятки, а можливо й сотні подібних заходів, однак сам відмовляється від участі, якщо бачить потенційні загрози. Cеред головних факторів ризику Бескрестнов назвав:

  • відсутність укриття;
  • анонс заходу в інтернеті;
  • велику кількість учасників;
  • розташування в зоні досяжності балістичних ракет;
  • завчасне оприлюднення місця проведення.

Чи оголошували публічно місце проведення заходу

Українська рада зброярів підтвердила російський ракетний удар по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної галузі. У Раді висловили співчуття родинам загиблих та побажали швидкого одужання постраждалим.

"На жаль, є загиблі та поранені... Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася.Обставини удару встановлюють компетентні органи", - заявили в Українській раді зброярів.

Організація закликала не поширювати фото й відео з місця події, геолокацію, дані про постраждалих, компанії чи інші деталі, які можуть зашкодити людям, Силам оборони або слідству. Також у Раді уточнили, що не були організаторами заходу, однак підтримують зв’язок із колегами та допомагають у необхідних питаннях.

Чим і куди поцілила РФ

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник повідомив, що по Київській області росіяни завдали балістичного удару. Найбільше постраждав Бучанський район, є загиблі та постраждалі.

"За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється", - розповів він.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Коментар прем'єр-міністра України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що рятувальники ДСНС та правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки російського балістичного удару по Київській області.

"Станом на зараз відомо про шістьох загиблих та десятки постраждалих. Щирі співчуття рідним і близьким. Продовжується встановлення всіх обставин", - заявив Корецький.

Прем'єр також наголосив, що Україні необхідно посилити протиракетний захист.

"Україна потребує більшої кількості перехоплювачів балістичних ракет, щоб захистити людей", - підкреслив він.

Які наслідки атаки по виставці "Армада"

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив близько 15:00, що російський ракетний удар по Київській області забрав життя 10 людей, ще близько 100 осіб отримали поранення.

За фактом російської атаки правоохоронці здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею про воєнні злочини. Водночас розпочато окреме провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовцями під час підготовки та проведення заходу.

"Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку. Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану", - наголосив Кравченко.

Удари РФ по Київській області - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 24 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву та Київській області. У столиці пролунала серія вибухів, працювали сили ППО. За даними Повітряних сил, ракети летіли з півночі.

У ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву із застосуванням балістичної зброї. Унаслідок атаки є загиблі.

За кілька днів до цього, у ніч на 14 липня, окупанти також атакували столицю балістичними ракетами з північного напрямку. Тоді в Києві зафіксували пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, однак обійшлося без загиблих і постраждалих.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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