Замах на командира Хартії: Оболенський зробив важливу заяву щодо замовників

Терор є одним із засобів ведення війни з боку росіян, заявив Ігор Оболенський.

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На Ігоря Оболенського було скоєно замах / Колаж: Главред, фото: Facebook/IgorObolienskii

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Оболенський прокоментував замах на нього

Замах – це ознака страху ворога, вважає військовий

Командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", Герой України Ігор Оболенський розцінив замах на нього як підтвердження ефективності на полі бою.

"Терор є одним із засобів ведення війни з боку росіян і ознакою того, що вони не досягають політичної мети військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно й ефективно знищуємо ворога на полі бою", – написав Оболенський у Facebook.

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Він подякував за увагу та підтримку, "яка переконує мене в тому, що наша робота важлива для українців".

"Замах – це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", – підкреслив він.

Що передувало

Раніше про спробу замаху на Оболенського повідомив президент України Володимир Зеленський. "Нападник і його спільник затримані. Проводяться необхідні процесуальні дії", – повідомив президент.

Нападником виявився 69-річний мешканець Харкова, завербований представниками російських спецслужб, які, видаючи себе за співробітників СБУ, ввели чоловіка в оману та повідомили йому неправдиву інформацію про нібито співпрацю українського військовослужбовця з ворогом. Згодом для вчинення злочину йому передали вогнепальну зброю через кур’єра. Досудове розслідування триває.

У ЗСУ змінилося керівництво: що відомо

Президент України підписав указ про призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України. На цій посаді він замінив Олександра Сирського, який раніше очолював українську армію.

Після офіційного призначення Михайло Драпатий подякував президенту Володимиру Зеленському за надану довіру та заявив, що сприймає нову посаду як велику відповідальність, особливо в умовах триваючої війни.

Крім того, новий головнокомандувач висловив вдячність Олександру Сирському за його роботу на чолі ЗСУ. За словами Драпатого, попередній керівник зробив значний внесок у розвиток української армії, зміцнення її боєздатності та вдосконалення можливостей військових підрозділів.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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