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У Запоріжжі серія вибухів: через удар РФ десятки поранених, серед них - діти

Олексій Тесля
23 липня 2026, 22:51
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Внаслідок атаки російських військ на житловий масив у Запоріжжі вже 25 осіб звернулися по допомогу до лікарів.
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Росія завдала удару по Запоріжжю / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

Головне:

  • В результаті атаки РФ на житловий масив у Запоріжжі 25 поранених
  • Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля

Удар по житлових кварталах Запоріжжя у четвер, 23 липня, завдала армія країни-агресора РФ.

В результаті атаки російських військ на житловий масив у Запоріжжі вже 25 осіб звернулися за допомогою до лікарів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За даними голови Запорізької ОВА, серед постраждалих - шестеро дітей, у тому числі тримісячне немовля.

"25 осіб у результаті сьогоднішнього ворожого удару звернулися по допомогу до лікарів. Серед них – шестеро дітей, у тому числі тримісячне немовля", – зазначив Федоров у повідомленні.

У Запоріжжі серія вибухів: через удар РФ десятки поранених, серед них — діти
/ Главред

У ГУР повідомили, якими запасами ракет володіє Росія

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що станом на середину липня Росія зберігає значний ракетний потенціал.

За даними відомства, у російських запасах залишається понад 100 балістичних ракет "Іскандер-М", близько 60 крилатих ракет "Іскандер-К" і приблизно 100 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Також повідомляється про наявність понад 450 крилатих ракет "Калібр", понад 600 ракет "Онікс" та близько 100 стратегічних ракет Х-101, призначених для застосування з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв "Главред", раніше Росія здійснила одну з найпотужніших балістичних атак на столицю. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, більшість з яких летіли на Київ, а також 120 ударних дронів.

Нагадаємо, п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення в результаті російського удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Авіабомби влучили в приватний сектор обласного центру.

Раніше голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан заявляв, що Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час.

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Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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