У Павлограді прогриміли вибухи: ворог завдав руйнувань, є постраждалі

Наразі загроза все ще зберігається, однак в ОВА повідомили про перші наслідки ворожого удару.

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У місті вже є перші постраждалі внаслідок ворожого удару / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Вранці, 6 вересня, у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про удар по місту країною-агресором Росією. Це згодом підтвердили в ОВА.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що ворог атакував Павлоград, не минулося без руйнувань. Попередньо, вже відомо про 5 постраждалих внаслідок атаки.

"Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях", - додав він. відео дня

Згодом Лисак повідомив, що з'явилась інформація про одного загиблого, а кількість постраждалих зросла до 18, серед яких 9-річна дівчинка.

"У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей. Інші деталі з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Російські атаки на українські міста

3 вересня ворог атакував Полтаву. Ворожа ракета вдарила по Полтавському військовому інституту. Внаслідок удару загинуло більше пів сотні людей, постраждали більше 200.

4 вересня у Львові також прогриміли вибухи. Окупанти вдарили по житлових будинках міста. За даними рятувальників, вдалося врятувати 12 людей, пошкодження отримали 53 особи. Відомо про 7 загиблих, серед яких є діти.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія упродовж серпня цього року випустила по Україні близько 790 дронів-камікадзе "Шахед" і понад 228 крилатих ракет. Удари по Україні у серпні були найпотужнішими за весь час повномасштабного вторгнення.

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