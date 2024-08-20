Пряма дорога на Павлоград: Безугла розповіла, що буде, якщо Покровськ впаде

Окупація Покровська в Донецькій області може стати справою найближчого часу, а далі ворог піде на Павлоград.

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Безугла критикує військову владу України / колаж: Главред, фото: УНІАН

Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що на Донеччині не створено адміністративного кордону, а захоплення Покровська може трапитись найближчим часом, після цього ворог матиме пряму дорогу на Павлоград. Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Наші підрозділи виводять звідти (з Донецької області - Ред.), полишаючи цілі смуги фронту напризволяще, боєприпаси не додають, росіяни проходять через порожні фортифікації. За таких обставин окупація Покровська - справа найближчого майбутнього", - написала нардепка.

Також Безугла робить заяви, згідно яких "Торецьк доживає свої останні дні". Народна депутатка висловила панічні настрої та розповіла, що складається враження про те, що Україна віддає територію Донецької області.

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За повідомленнями Безуглої, якщо впаде Покровськ, то окупанти підуть далі на Павлоград. Якщо ж ЗСУ не втримають Торецьк, то під загрозою опиниться Краматорська агломерація, а далі і Харківщина.

Вкотре скандальна депутатка розкритикувала роботу головнокоманндувача ЗСУ Олександра Сирського і заявила, що на адміністративному кордоні Донеччини не створено жодного обладнання для захисту цього кордону.

Хто така Мар'яна Безугла Мар'яна Володимирівна Безугла (нар. 17 травня 1988, Київ) - українська політична діячка, народний депутат України 9-го скликання від 217-го виборчого округу, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відома як учасниця численних політичних скандалів, що викликали в Україні значний суспільний резонанс

Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступ росіян на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, відомий військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що навіть якщо росіяни просунуться до Покровська, то вони надовго загрузнуть у промисловій зоні та передмісті.

В свою чергу, інший військовий експерт Романенко заявив, що росіяни прориваються до Покровська, наразі вони штурмують трасу Костянтинівка – Покровськ.

Раніше стало відомо, що окрім Покровська армія РФ націлилась на ще одне місто у Донецькій області. З Мирнограда вже евакуюють цивільне населення.

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